L'internationalisation constitue-t-elle désormais un impératif pour les marques de luxe tunisienne ou reste-t-elle un choix stratégique guidé par leurs ambitions et leur positionnement ? C'est autour de cette problématique que s'est articulée la 5e Conférence annuelle du Master professionnel « Management et Marketing du Luxe » de l'École Supérieure des Sciences Économiques et Commerciales de Tunis (ESSEC Tunis), organisée le mercredi 18 novembre 2026 à l'hôtel The Nine à la Marsa.

Forte de neuf promotions diplômées de son Master spécialisé et de cinq éditions de conférences ayant réuni des experts et professionnels de renom, l'ESSEC Tunis réaffirme, à travers cette initiative, son engagement en faveur de la transmission des connaissances, du partage d'expertises et de la réflexion prospective autour des mutations et des enjeux stratégiques de l'industrie du luxe.

Organisée avec le soutien de ses partenaires, la KAS, l'Hôtel La Badira, l'IFT et PressCom Edition, cette rencontre a rassemblé des personnalités issues de grandes maisons internationales, des créateurs ainsi que des professionnels du secteur, autour des nouvelles dynamiques qui façonnent le marché mondial du luxe.

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Sous la direction et la modération de Mme Salima KRIAA MDHAFFER, les discussions ont notamment abordé les défis auxquels sont confrontées les marques dans leur développement à l'international. Évolutions démographiques, transformation des comportements des consommateurs, nouvelles exigences en matière d'expérience client, digitalisation et développement durable ont constitué les principaux axes de réflexion.

Le savoir-faire tunisien face aux références internationales

La conférence a été marquée par la participation de personnalités reconnues de l'univers de la création, de la haute couture et de la joaillerie, offrant un regard croisé sur les opportunités et les défis du secteur.

Le premier panel, consacré à « L'excellence tunisienne », a mis en lumière les talents, les parcours et les savoir-faire locaux à travers les interventions de Ghada BEN HAMIDA-BAGADA, Shourouk RHAIEM, créatrice de renommée internationale et fondatrice de la Maison Shourouk à Paris et à Tunis, ainsi que Hassine LABAEID de Skila.

Le deuxième panel, dédié au « Prestige international », a réuni des experts issus de maisons et de groupes emblématiques de l'industrie du luxe : Anne DELLIERE du Groupe Richemont, Myriam SERRANO de la Maison Alaïa et Antoine PLATTEAU, directeur de la décoration de la Maison Hermès.

Ces échanges ont permis d'aborder les stratégies de positionnement des marques, la valorisation de leur identité et les conditions nécessaires pour s'imposer durablement sur les marchés internationaux, tout en préservant leur singularité et leur héritage.

Un espace de dialogue entre professionnels et nouvelles générations

Au-delà de son contenu académique, cette 5e édition a constitué une occasion privilégiée de rencontres et de networking entre étudiants, professionnels, créateurs et décideurs. Elle a favorisé le partage d'expériences concrètes et permis aux futurs managers du luxe de mieux appréhender les réalités et les exigences d'un secteur en constante évolution.

À travers cette conférence annuelle, l'ESSEC Tunis confirme le rôle de son Master Management et Marketing du Luxe comme un espace de formation, de réflexion et de connexion avec les acteurs majeurs de l'industrie. Une démarche qui contribue également à promouvoir les compétences et le potentiel créatif tunisiens au-delà des frontières.