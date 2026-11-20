Les prix de la viande rouge pourraient connaître une baisse dans les prochaines semaines en Tunisie. Le ministère du Commerce prévoit de proposer de la viande bovine et ovine à moins de 40 dinars le kilogramme à partir de la fin du mois de novembre ou du début du mois de décembre 2026.

Une première opération promotionnelle sera lancée dès ce week-end au niveau des points de vente de la Société tunisienne Ellouhoum. La viande rouge sera proposée à moins de 43 dinars le kilogramme.Cette annonce a été faite jeudi 19 novembre par Houssemeddine Touiti, directeur général de la concurrence et des enquêtes économiques au ministère du Commerce, lors de son intervention sur les ondes de Mosaïque FM.

Le ministère entend ensuite renforcer ces opérations afin de ramener les prix sous le seuil des 40 dinars le kilogramme, aussi bien pour la viande bovine que pour la viande ovine. Des quantités importantes devraient être mises à la disposition des consommateurs, sans que les volumes concernés aient été précisés.

Le dispositif envisagé ne devrait pas se limiter aux points de vente de la société Ellouhoum ou aux grandes surfaces commerciales. Il pourrait également être étendu aux circuits traditionnels, notamment aux marchés et aux boucheries qui accepteront de participer à cette initiative.

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Pour atteindre cet objectif, le ministère mise sur une intervention à différents niveaux de la chaîne de commercialisation. Il prévoit notamment de faciliter l'approvisionnement des commerçants à des prix préférentiels et d'encourager ces derniers à réduire leurs marges bénéficiaires afin de répercuter les baisses sur les prix de vente au consommateur.

Cette initiative intervient dans un contexte de forte hausse des prix de la viande rouge, qui pèse de plus en plus sur le pouvoir d'achat des ménages. Le kilogramme de viande ovine de bonne qualité se vend actuellement entre 55 et 60 dinars dans certaines régions, selon les déclarations du président de la Chambre régionale des bouchers de Sfax, Mongi Kamel.

La filière reste également confrontée à des difficultés d'approvisionnement, à la baisse du cheptel et à la hausse des coûts de production. Ces facteurs contribuent aux tensions persistantes sur le marché des viandes rouges.

Reste désormais à savoir si les mesures annoncées permettront de faire baisser durablement les prix et de garantir un accès effectif à la viande bovine et ovine à moins de 40 dinars le kilogramme dans les différents circuits de distribution.