Les réserves en devises de la Tunisie sont passées sous le seuil des 90 jours d'importation, s'établissant à 88 jours au 17 novembre 2026, selon les derniers indicateurs de la Banque Centrale de Tunisie (BCT). En valeur, les avoirs nets en devises ont atteint 23,151 milliards de dinars.

Cette baisse traduit une dégradation progressive de la couverture des importations par les réserves extérieures du pays. En effet, celles-ci assuraient encore 93 jours d'importation le 23 octobre dernier, soit un recul de cinq jours en moins d'un mois.

Intervenant jeudi sur les ondes de Jawhara FM, l'économiste Moez Soussi a notamment mis en avant l'aggravation du déficit commercial comme l'un des principaux facteurs pesant sur les réserves en devises. Il a estimé que ce déséquilibre exerce désormais une pression plus importante que les remboursements de la dette extérieure.

Les données de l'Institut National de la Statistique (INS) confirment cette tendance. Durant les dix premiers mois de 2026, le déficit commercial s'est creusé pour atteindre 23,547 milliards de dinars, contre 18,456 milliards de dinars à la même période de l'année précédente, enregistrant ainsi une hausse de 27,6 %.

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Cette détérioration s'explique notamment par une progression plus rapide des importations que des exportations. Les premières ont augmenté de 13 % pour atteindre 79,847 milliards de dinars, tandis que les secondes ont enregistré une hausse de 7,8 %, à 56,300 milliards de dinars. Le taux de couverture des importations par les exportations s'est ainsi établi à 70,5 %, contre 73,9 % un an auparavant.

Le recul des réserves en devises constitue un indicateur de vigilance pour l'économie tunisienne. Leur niveau détermine notamment la capacité du pays à financer ses achats à l'étranger et à faire face à ses engagements extérieurs. Le passage sous le seuil des 90 jours souligne ainsi les défis auxquels la Tunisie reste confrontée pour rééquilibrer ses échanges commerciaux et consolider ses ressources en devises.