Aujourd'hui, jeudi, près de 90 industriels exportateurs tunisiens et étrangers, Steg, pouvoirs publics et organisations professionnelles sont en conclave, à Tunis, autour d'une question aussi préoccupante que tous les Tunisiens ont déjà posée et reposent encore : Pourrait-on revivre le même scénario de l'été dernier où aucun quartier ni foyer n'a été épargné par les coupures fréquentes d'électricité ? Sans pour autant oublier que des ménages et des petits commerçants ont subi des dégâts, en termes d'équipements et de matériels endommagés et de pertes financières.

Cette inquiétude, largement ressentie même sur les réseaux sociaux, avait, d'ailleurs, crée un climat général assez tendu, en l'absence de la moindre réponse de la Steg susceptible de faire baisser les tensions et calmer les esprits. Certains n'en ont plus confiance et craignent que des interruptions du courant puissent, ainsi se reproduire. Aussi, ces interrogations ont-elles gagné le Parlement, sur quoi les députés ont focalisé leurs interventions et demandé des éclaircissements.

Et maintenant, c'est au tour des industriels tunisiens et étrangers, sinistrés, de revenir sur l'incident marquant de la saison pour en mesurer l'impact et éviter qu'il ne se répète prochainement. Sur cette crise électrique, du moins deux questions qui se posent : comment éviter que ces difficultés ne se reproduisent à l'été 2027 ? Quelles solutions concrètes peuvent être mises en place pour sécuriser l'approvisionnement des entreprises et préserver leur compétitivité ?

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Ce conclave de professionnels aura lieu aujourd'hui, à partir de 15h à Tunis, à l'initiative du Conseil des chambres mixtes (CCM) qui réunira, autour de la même table, le PDG de la Steg, le ministère de l'Industrie et près de 90 industriels exportateurs pour un dialogue sur la sécurité de l'approvisionnement électrique en Tunisie. Y sont aussi conviés des représentants du ministère de l'Economie, de la Fipa, de la Fédération nationale du textile (Fenatex), du secteur des énergies renouvelables, ainsi que de la Tunisian Automotive Association (TAA). En fait, l'objectif est de lancer un dialogue franc et direct, afin d'identifier les difficultés rencontrées l'été dernier, mais aussi améliorer la coordination et anticiper les besoins énergétiques de l'industrie en 2027.

Les promesses du ministre

Ceci étant, «les perturbations de l'approvisionnement en électricité, survenues durant l'été 2026, ont bien soulevé d'importantes préoccupations parmi les entreprises industrielles, notamment celles tournées vers l'exportation. Interruptions de production, risques pour les équipements, retards de livraison et conséquences sur la compétitivité », fustige, en ces termes, l'organisateur dans un communiqué de presse. En cause, il estime que la continuité de l'alimentation électrique constitue un enjeu majeur pour l'industrie tunisienne.

N'empêche ! La crainte persiste et nul ne prévoit de changement. Pourtant, le ministre de l'Industrie par intérim, Slah Zouari, avait promis, lors de son audition au Parlement, d'éviter les coupures d'électricité durant l'été prochain. Et d'annoncer qu'un « programme sera, alors, mis en place pour réduire la demande en électricité pour l'été prochain, la faisant passer de 6 000 mégawatts à 5 700 mégawatts, ce qui permettra une économie de 300 mégawatts», a-t-il encore précisé.