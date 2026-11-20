Le comité d'organisation vient de clôturer les inscriptions pour l'épreuve-reine, alors qu'il table sur un total de 12 mille participants aux diverses épreuves, ayant déjà enregistré 10.825 participants au total. L'événement tend, entre autres, à promouvoir la course à pied pour tout âge et confirme son engagement pour l'environnement avec le reboisement et les initiatives visant à préserver les espaces naturels et la biodiversité.

Le président du comité d'organisation de l'évènement, Lotfi Ben Haj Kacem, a affirmé, lors d'une conférence de presse, hier soir à Tunis, que de cette 39e édition, prévue dimanche 6 décembre prochain, connaîtra plusieurs records notamment en nombre de participants. En effet, il a souligné que le comité, qui tablait sur un total de 12 mille participants, a enregistré hier un total de 10.825 inscrits au diverses épreuves. Le comité a décidé de fermer la porte aux inscriptions pour l'épreuve-reine, celle du marathon, et à laquelle il a prévu 1.200 dossards.

Parmi les inscrits au marathon, Ben Haj Kacem a insisté sur l'augmentation du nombre d'étrangers qui seront cette année au nombre de 134. Dans cette perspective, il a souligné que cette épreuve est inscrite dans le calendrier international, et ce, depuis 2018 ; la seule épreuve marathon en Tunisie inscrite au calendrier international, selon lui.

Le président du comité d'organisation a précisé que jusqu'à hier, quelque 5500 inscriptions ont été enregistrées pour l'épreuve du semi-marathon. Il a souligné les divers objectifs de l'organisation du Marathon Comar qui tend, entre autres, à promouvoir la course à pied qui, à son tour, va promouvoir davantage l'épreuve-reine: le marathon.

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Un autre objectif prioritaire du comité d'organisation, selon lui, est le reboisement et ce, en collaboration avec la direction générale des forêts et en partenariat avec l'association «Tounes clean-up». Il a affirmé qu'avec près de 215 arbres plantés jusqu'à aujourd'hui, le Marathon Comar de Tunis-Carthage confirme son engagement en tant qu'événement sportif responsable contribuant à la préservation de la nature et de l'environnement. Et d'affirmer que cette action de reboisement sera reconduite encore une fois cette année.

A cette occasion Lotfi Ben Haj Kacem a tenu à saler les efforts de tous les partenaires publics et citoyens qui ont soutenu l'action de l'équipe d'organisation, notamment les autorités locales, gouvernerats et municipalités, et les ministères de la Jeunesse, de l'Intérieur, de la santé, de l'Environnement, de l'Agriculture, ainsi que la Fédération tunisienne d'athlétisme.

L'événement, qui aura lieu dimanche 6 décembre prochain, comptera au niveau sportif quatre épreuves, à savoir le marathon, 42,195 km, le semi-marathon, 21,1 km, une course pour tous, 5 km, et le marathon kids.