Dans la délégation de Bouhajla, plusieurs villages et douars sont sans eau et souffrent de la soif depuis des décennies, surtout que la canicule de l'été dernier a provoqué des maladies dues à des eaux insalubres.

En fait, ces villageois sont à la merci d'un ciel peu clément. Et leur rêve est de voir un jour l'eau du robinet couler dans leurs modestes habitations. C'est pourquoi ils ont accueilli avec satisfaction le nouveau projet d'eau potable qui concernera quatre imadas, à savoir Chraïtya-Nord, Chraïtya-Sud, Aouled Farjallah et Chwamekh.

Et on s'attend à ce que l'été 2027 soit plus supportable grâce à ce nouveau projet attendu depuis longtemps.