Lorsqu'un Tunisien travaille tout un mois sans que son salaire lui permette de couvrir les besoins essentiels de sa famille, lorsque l'accès à la propriété devient un rêve inaccessible, que l'épargne devient presque impossible, que le mariage est reporté et que les dépenses de santé constituent une source d'angoisse pour les familles, nous ne sommes plus face à de simples difficultés individuelles, mais à une crise économique et sociale profonde qui menace l'un des principaux piliers de la stabilité de l'État tunisien : la classe moyenne.

Pendant plusieurs décennies, la Tunisie s'est distinguée par l'existence d'une classe moyenne relativement large, qui a contribué à la construction de l'État moderne. Véritable pilier de la stabilité sociale, elle a constitué un moteur de la consommation, de l'investissement, de l'éducation et de l'ascension sociale. C'est notamment de cette classe qu'ont émergé les médecins, les ingénieurs, les enseignants, les cadres, les compétences nationales et les dirigeants de petites et moyennes entreprises.

Au lendemain de l'indépendance, les investissements dans l'éducation, la santé publique et l'élargissement des possibilités d'emploi ne relevaient pas uniquement de choix sociaux. Ils s'inscrivaient dans un véritable projet national qui a permis aux enfants de familles modestes d'améliorer leurs conditions de vie grâce au travail, au savoir et au mérite.

Or, ce modèle est aujourd'hui fragilisé par l'accumulation de déséquilibres économiques, financiers et structurels. Le salarié qui parvenait autrefois à épargner une partie de son revenu attend désormais la fin du mois pour honorer ses engagements. Le père de famille qui préparait l'avenir de ses enfants se préoccupe essentiellement de leurs besoins quotidiens. Le jeune diplômé, même lorsqu'il trouve un emploi, éprouve de grandes difficultés à fonder une famille. Le retraité, après une vie de travail, redoute le coût des soins, tandis que le chef d'une petite entreprise subit simultanément la contraction de la demande et l'augmentation des coûts de production et de financement.

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Plus préoccupant encore, le travail ne constitue plus, à lui seul, une garantie suffisante d'une vie digne, et l'appartenance à la classe moyenne ne protège plus nécessairement contre le basculement dans la précarité.

Des chiffres qui révèlent la profondeur de la crise

Selon les données de l'Institut national de la statistique (INS), le taux d'inflation en Tunisie s'est établi à 5,6 % en octobre 2026. Sur un an, les prix des produits alimentaires et des boissons ont augmenté de 8,5 %, ceux des fruits frais de 20 %, de la viande ovine de 14,7 %, de la volaille de 14,5 %, de la viande bovine de 13 %, des légumes frais de 12,9 %, et de l'habillement et des chaussures de 9,1 %.

Parallèlement, la croissance économique au troisième trimestre de 2026 n'a pas dépassé 1,9 % en glissement annuel, tandis que le taux de chômage s'est établi à 15 %.

Ces chiffres illustrent l'ampleur des défis auxquels sont confrontés l'économie nationale et les ménages tunisiens. Le citoyen ne vit pas au rythme du taux d'inflation global, mais au rythme des dépenses qu'il engage quotidiennement pour se nourrir, se loger, se déplacer, se soigner et assurer l'éducation de ses enfants.

Lorsque les prix des produits essentiels progressent plus rapidement que les salaires, le revenu réel diminue, même si le revenu nominal augmente.

Il convient également de rappeler qu'un ralentissement de l'inflation ne signifie pas nécessairement une baisse des prix, mais généralement une progression moins rapide de ceux-ci. Les ménages tunisiens supportent aujourd'hui les effets cumulés de plusieurs années de hausse des prix, et non ceux d'une seule année.

L'amélioration de certains indicateurs macroéconomiques ne saurait donc, à elle seule, refléter une amélioration des conditions de vie. Des équilibres financiers peuvent se redresser alors même que le pouvoir d'achat se détériore, que l'endettement des ménages augmente et que les perspectives d'ascension sociale se réduisent.

Un modèle économique qui épuise la classe moyenne

L'érosion de la classe moyenne tunisienne ne résulte pas uniquement de l'inflation. Elle est également la conséquence de déséquilibres structurels qui imposent une révision profonde des politiques économiques et financières.

D'une part, les salariés et les entreprises du secteur organisé supportent une part importante de la charge fiscale, alors que l'économie informelle et l'évasion fiscale persistent. D'autre part, le coût élevé du financement bancaire réduit la capacité des ménages à accéder à la propriété et limite celle des entreprises à investir, à se développer et à créer des emplois.

À cela s'ajoute la dégradation de certains services publics laquelle impose aux citoyens des dépenses supplémentaires. Le contribuable participe, par l'impôt, au financement de l'éducation, de la santé et du transport publics, avant de se trouver contraint, dans bien des cas, de consacrer une partie supplémentaire de ses revenus à des prestations privées.

C'est là l'une des manifestations les plus préoccupantes du déséquilibre social : le citoyen finance le service public, puis supporte une seconde fois le coût de ses insuffisances.

Sur le plan fiscal, le ministre de l'Économie et de la Planification a annoncé une pression fiscale prévisionnelle de 25,7 % du PIB en 2026, contre un objectif de 24,9 % en 2027.

Cette orientation vers une réduction de la pression fiscale est positive. Toutefois, l'essentiel ne réside pas uniquement dans l'évolution de ces taux, mais dans leur incidence effective sur le revenu disponible des ménages, la compétitivité des entreprises et l'équité dans la répartition des charges publiques.

Il n'est ni économiquement rationnel ni socialement acceptable de continuer de solliciter davantage les contribuables les plus respectueux de leurs obligations, sans élargir l'assiette fiscale, intégrer progressivement l'économie informelle, lutter contre l'évasion fiscale et améliorer la performance des entreprises publiques.

La justice fiscale ne consiste pas à demander davantage à ceux qui paient déjà, mais à faire contribuer chacun en fonction de ses revenus et de ses capacités, sans pénaliser le travail, la production et l'investissement.

De l'épargne à l'endettement : une transformation préoccupante

L'un des changements sociaux les plus préoccupants réside dans le passage progressif d'une culture de l'épargne et de la préparation de l'avenir à une dépendance accrue à l'endettement pour couvrir les dépenses courantes.

Lorsqu'un citoyen doit emprunter pour financer la rentrée scolaire de ses enfants, se soigner, entretenir son logement ou satisfaire les besoins essentiels de sa famille, le crédit cesse d'être un instrument d'amélioration des conditions de vie pour devenir un moyen de reporter les difficultés et d'alourdir les charges futures.

La baisse de l'épargne des ménages ne constitue pas seulement un problème social. Elle prive également l'économie nationale d'une source de financement de l'investissement et réduit la capacité des familles à faire face aux imprévus économiques et sanitaires.

Il devient donc nécessaire de procéder à une évaluation rigoureuse de l'endettement des ménages, du poids des remboursements dans leurs revenus mensuels et de l'évolution du coût du crédit bancaire.

Cette démarche doit s'accompagner d'une révision des commissions et frais bancaires, d'un renforcement de la protection des consommateurs de services financiers et de mécanismes adaptés de rééchelonnement des dettes des ménages et des entreprises en difficulté, lorsque leur situation permet un rétablissement durable de leur équilibre financier.

Une économie saine ne peut reposer sur un citoyen qui travaille toute sa vie pour rembourser ses dettes. Elle doit permettre à chacun de consommer, d'épargner, d'investir et d'améliorer progressivement ses conditions d'existence.

L'affaiblissement de la classe moyenne menace l'économie et les finances publiques

La classe moyenne ne constitue pas une simple catégorie sociale. Elle représente l'un des principaux moteurs du circuit économique. Elle consomme, épargne, investit, paie ses impôts et ses cotisations sociales, participe au financement de l'État et des caisses sociales, et contribue au dynamisme des marchés.

Lorsque son pouvoir d'achat diminue, la demande intérieure se contracte, les ventes des entreprises reculent, leurs capacités d'investissement et de recrutement s'affaiblissent, tandis que les ressources publiques subissent une pression croissante et que les besoins en dépenses sociales augmentent.

Nous entrons alors dans un cercle vicieux : la baisse du pouvoir d'achat affaiblit la consommation, le recul de la consommation freine la production et l'investissement, et la contraction de l'investissement réduit les possibilités d'emploi et de création de richesse, aggravant ainsi la précarité des ménages.

Un État qui épuise sa classe moyenne pour mobiliser des ressources financières supplémentaires aujourd'hui risque de se retrouver demain confronté à une diminution de ses recettes, à une augmentation de ses dépenses sociales et à une extension de la pauvreté.

Il ne peut y avoir d'équilibres financiers durables au détriment des équilibres sociaux. De même, il est illusoire de vouloir redresser les finances publiques en affaiblissant la capacité des citoyens et des entreprises à produire et à créer de la richesse.

Mais le danger le plus profond réside dans la perte de confiance dans la valeur du travail, du savoir et du mérite.

Lorsqu'un jeune Tunisien comprend que plusieurs années d'études et de travail ne lui permettront pas nécessairement d'accéder à un logement, de fonder une famille ou de construire un avenir stable, l'émigration devient pour lui une alternative économique et sociale. L'État perd alors des compétences humaines dans lesquelles il a investi pendant de nombreuses années.

Le recul de la natalité, le report du mariage et les difficultés croissantes à fonder une famille, bien que résultant de facteurs multiples, doivent également nous interpeller sur les conséquences démographiques à long terme de cette situation, notamment sur le marché du travail, les caisses sociales et l'équilibre entre les générations.

L'affaiblissement de la classe moyenne ne représente donc pas une simple perte économique conjoncturelle, mais une érosion du capital humain et social indispensable à l'avenir de la Tunisie.

Loi de finances 2027 : une occasion de corriger la trajectoire

La protection de la classe moyenne doit devenir une priorité nationale dans le cadre de la loi de finances 2027 et du Plan de développement 2026-2030. Elle ne saurait se limiter à des déclarations d'intention ou à des mesures ponctuelles, mais doit s'inscrire dans un programme cohérent de réformes économiques et sociales.

La première réforme consiste à passer d'une fiscalité de pression à une fiscalité au service de la production et de l'équité.

Il convient de réviser périodiquement les tranches de l'impôt sur le revenu en fonction de l'évolution du coût de la vie, d'alléger la charge fiscale pesant sur les salariés et les revenus moyens, de revoir les déductions liées aux charges familiales et d'élargir l'assiette fiscale grâce à l'intégration de l'économie informelle, à la digitalisation et à l'amélioration des mécanismes de contrôle.

Une augmentation nominale du salaire destinée à compenser l'inflation ne devrait pas se traduire par une augmentation disproportionnée de la charge fiscale, alors que le pouvoir d'achat réel du salarié ne s'est pas amélioré.

Il est également nécessaire d'instaurer un mécanisme périodique de révision des salaires et des pensions de retraite, tenant compte de l'inflation, de l'évolution de la productivité et des équilibres financiers.

Une augmentation salariale ne peut atteindre son objectif si elle est absorbée par la hausse des prix. Inversement, une augmentation des revenus qui ne s'accompagne pas d'une progression de la production risque d'alimenter de nouvelles tensions inflationnistes.

Toute nouvelle mesure fiscale ou économique devrait, par ailleurs, faire l'objet d'une étude préalable de ses répercussions sur les différentes catégories sociales et sur les entreprises, au-delà des seules recettes qu'elle est susceptible de générer pour le Trésor public.

Dans ce contexte, la Banque centrale de Tunisie assume une responsabilité essentielle dans la recherche d'un équilibre entre la maîtrise de l'inflation et le financement de l'économie réelle.

Il est difficile de construire une économie productive lorsque les petites et moyennes entreprises ne peuvent supporter le coût du crédit. Il est tout aussi difficile de permettre aux jeunes d'accéder à la propriété lorsque les conditions de financement les engagent dans un endettement particulièrement lourd pendant plusieurs décennies.

Nous avons besoin d'une politique monétaire équilibrée, permettant une réduction progressive et maîtrisée du coût du financement, chaque fois que les indicateurs économiques et monétaires le permettent, tout en favorisant l'orientation des crédits vers l'investissement productif, l'entrepreneuriat et le logement.

Il convient également de développer les mécanismes de garantie au bénéfice des PME et de réduire l'effet d'éviction que les besoins de financement de l'État peuvent exercer sur l'accès des entreprises aux ressources bancaires.

Cette démarche passe nécessairement par une réforme des finances publiques, une meilleure efficacité de la dépense et une rationalisation des dépenses non productives.

Une entreprise qui ne trouve pas de financement ne peut investir. Une entreprise qui n'investit pas ne crée pas d'emplois. Et un pays qui ne crée pas suffisamment d'emplois ne peut élargir sa classe moyenne.

Le logement et les services publics : les fondements de la sécurité sociale

Pendant plusieurs décennies, l'accès à la propriété a constitué l'un des principaux symboles de stabilité et d'ascension sociale pour les familles tunisiennes. Il est aujourd'hui devenu un objectif difficilement atteignable pour une part importante des ménages à revenus moyens.

La Tunisie a besoin d'un programme national de logement spécifiquement destiné à la classe moyenne et aux jeunes, fondé sur la mobilisation du patrimoine foncier de l'État, l'aménagement de terrains, le développement de programmes de logements abordables, la révision des dispositifs de financement et la lutte contre la spéculation immobilière.

Il est également nécessaire de réévaluer les mécanismes d'intervention des fonds consacrés à la promotion du logement et d'optimiser l'utilisation de leurs ressources, afin que les disponibilités financières existantes se traduisent par des réalisations concrètes.

Le développement de formules de location-accession à la propriété permettrait également aux jeunes ménages ne disposant pas d'un apport personnel suffisant d'accéder progressivement à un logement.

Quant à la réforme de la santé, de l'éducation et du transport publics, elle ne relève pas uniquement de l'amélioration de la qualité des services. Elle constitue une mesure économique directe de protection du pouvoir d'achat.

Chaque dinar économisé par une famille grâce à une école publique performante, à un hôpital public correctement équipé et disposant de médicaments, ou à un réseau de transport fiable, représente une amélioration de son revenu réel, sans augmentation de son salaire.

Il ne peut y avoir de véritable justice sociale sans garantir l'égalité des chances entre les enfants tunisiens, indépendamment des moyens financiers de leurs parents ou de leur lieu de résidence.

La réforme des caisses sociales doit, quant à elle, reposer sur l'élargissement de la base des cotisants, la lutte contre le non-paiement des cotisations, l'amélioration de la gouvernance et une gestion rigoureuse des ressources, plutôt que sur le transfert systématique du coût des déséquilibres accumulés vers les salariés et les retraités.

Produire avant de redistribuer, créer de la richesse avant de chercher de nouvelles recettes fiscales

La crise de la classe moyenne ne peut être dissociée de la crise de la production en Tunisie.

La réponse durable à la hausse des prix ne réside pas exclusivement dans le contrôle des marchés, mais dans l'augmentation de l'offre, l'amélioration de la productivité et la réduction des coûts de production, de transport, d'énergie et de financement.

Le ministère de l'Agriculture doit adopter une politique anticipative fondée sur une planification de la production en fonction des besoins du marché national, sur l'élaboration de cartes agricoles tenant compte des ressources hydriques et des spécificités climatiques de chaque région, ainsi que sur l'accompagnement des agriculteurs et la disponibilité des intrants.

Notre objectif doit être de renforcer la sécurité alimentaire, réduire notre dépendance aux importations et tendre vers l'autosuffisance dans les filières stratégiques où les ressources nationales le permettent.

Le ministère du Commerce doit, pour sa part, moderniser ses mécanismes de régulation du marché, améliorer le fonctionnement des circuits de distribution, lutter contre les pratiques monopolistiques et spéculatives, renforcer la concurrence et limiter la multiplication des intermédiaires qui contribuent à l'augmentation des prix sans apporter de véritable valeur ajoutée.

La réforme des secteurs du transport et de l'énergie constitue également une condition essentielle à la réduction des coûts de production et à l'amélioration de la compétitivité de l'économie nationale.

Le renchérissement de l'énergie et du transport ne reste pas cantonné aux comptes des entreprises. Il se répercute, directement ou indirectement, sur les prix des produits alimentaires, des biens et des services payés par les consommateurs.

D'où l'importance stratégique de la sécurité énergétique, hydrique et alimentaire, ainsi que de la réalisation de projets permettant de réduire notre dépendance extérieure, d'améliorer notre balance commerciale, de préserver les ressources de l'État et de protéger le pouvoir d'achat des Tunisiens.

Il est tout aussi indispensable de réhabiliter les petites et moyennes entreprises, qui constituent l'un des principaux moteurs de l'emploi et de l'élargissement de la classe moyenne.

Cela suppose de faciliter leur accès au financement, de simplifier les procédures administratives et fiscales, de traiter les difficultés financières des entreprises économiquement viables et de revoir les dispositions législatives susceptibles d'entraver la reprise de leur activité et le règlement de leurs dettes.

Sauver une entreprise viable, c'est préserver des emplois, protéger des familles et garantir à l'État des recettes fiscales et sociales futures.

La Tunisie n'a pas besoin d'une économie qui organise la répartition de la pauvreté, mais d'une économie qui produit de la richesse et élargit le nombre de ceux qui en bénéficient.

Protéger la classe moyenne exige une gouvernance fondée sur les résultats

La responsabilité politique impose aujourd'hui de dépasser le stade des rapports, des annonces et des promesses. Les citoyens n'attendent pas des responsables publics qu'ils se contentent d'expliquer les causes de la crise, mais qu'ils proposent des solutions et obtiennent des résultats tangibles.

Les ministères ne peuvent continuer à fonctionner de manière cloisonnée, alors que le pouvoir d'achat dépend simultanément des politiques monétaire, fiscale, agricole, commerciale, énergétique, ainsi que des politiques de transport, de logement et d'emploi.

Le gouvernement doit élaborer une feuille de route économique et sociale commune, définissant les responsabilités de chaque département ministériel, les objectifs à atteindre et les échéances de réalisation, avec des mécanismes rigoureux d'évaluation et de reddition des comptes.

Il ne suffit pas que le ministère de l'Agriculture présente des rapports sur la production lorsque les marchés connaissent des tensions sur l'approvisionnement en produits essentiels. Il ne suffit pas que le ministère du Commerce annonce des campagnes de contrôle lorsque les prix continuent de progresser. Il ne suffit pas que le ministère du Transport évoque des projets futurs lorsque les citoyens supportent quotidiennement les conséquences de la dégradation du transport public.

La bonne gouvernance exige que les responsables soient évalués sur leur capacité à résoudre les problèmes et à atteindre les objectifs fixés, et non sur le nombre de réunions, de visites de terrain ou de communiqués publiés par leurs départements.

La responsabilité ministérielle doit être indissociable de l'obligation de résultat et de la capacité à rendre compte de l'action publique.

Vers un programme national de reconstruction de la classe moyenne

J'appelle le gouvernement à élaborer, dans le cadre du Plan de développement 2026-2030, un programme national de protection et d'élargissement de la classe moyenne, assorti d'objectifs chiffrés et d'un calendrier précis de mise en oeuvre.

Je propose également la mise en place d'un observatoire national de la classe moyenne, en s'appuyant sur les structures statistiques existantes, sans créer de nouvelles charges administratives et financières injustifiées.

Cet observatoire aurait pour mission de suivre l'évolution du revenu réel des ménages, le poids de la classe moyenne dans la population, sa capacité à épargner et à accéder à la propriété, son niveau d'endettement, ainsi que la part de ses dépenses consacrée à l'alimentation, à la santé, à l'éducation et au transport.

Il devrait également permettre de mesurer la mobilité entre les différentes catégories sociales, notamment le risque de déclassement des ménages, et de publier régulièrement ses résultats afin de permettre à l'Assemblée des représentants du peuple et à l'opinion publique d'évaluer l'efficacité des politiques économiques et sociales.

Je propose, en outre, que le gouvernement présente chaque année à l'Assemblée des représentants du peuple, parallèlement à l'examen du projet de loi de finances, un rapport sur la situation de la classe moyenne.

La réussite d'un gouvernement ne doit pas être appréciée uniquement à travers le taux de croissance économique ou le montant des recettes fiscales mobilisées, mais également à travers l'amélioration effective des conditions de vie, des possibilités d'emploi, de la capacité d'épargne et de la stabilité des familles.

La responsabilité de l'État ne se limite pas à protéger les plus démunis et à leur accorder des aides sociales. Elle consiste aussi à empêcher le basculement de la classe moyenne dans la pauvreté et à permettre aux catégories modestes de rejoindre progressivement cette classe.

Un État performant n'est pas celui qui voit augmenter le nombre de bénéficiaires des aides sociales en raison de l'extension de la pauvreté, mais celui qui parvient à réduire le recours à ces aides grâce au travail, à la production et à l'amélioration des revenus, tout en garantissant une protection effective à ceux qui en ont besoin.

Protéger la classe moyenne, c'est protéger l'avenir de l'État

Il n'est pas normal que le salarié devienne une personne dans le besoin, que le diplômé soit condamné au chômage ou contraint à l'émigration, que l'entrepreneur se retrouve prisonnier de ses dettes et que le retraité ne puisse plus financer ses soins.

Il n'est pas davantage acceptable que les aspirations des nouvelles générations soient inférieures aux acquis de leurs parents, malgré les progrès scientifiques et technologiques et les compétences humaines dont dispose notre pays.

Nous voulons une Tunisie dans laquelle le citoyen puisse vivre dignement de son travail, devenir propriétaire grâce au fruit de ses efforts, assurer l'éducation de ses enfants sans sombrer dans l'endettement et profiter d'une retraite digne après des années de contribution à la collectivité.

Nous voulons un État qui récompense le travail, la production, l'initiative et le mérite, et qui ouvre à ses citoyens de véritables perspectives d'ascension économique et sociale.

La puissance d'un État ne se mesure pas seulement à sa capacité à prélever des impôts ou à promulguer des lois. Elle se mesure avant tout à sa capacité à créer de la richesse, à garantir la justice et à élargir le cercle de la prospérité et de la stabilité.

Lorsqu'un citoyen qui travaille, produit et s'acquitte de ses obligations fiscales perd la possibilité de vivre dignement, ce n'est pas le citoyen qui doit être remis en question, mais les politiques économiques qui ont conduit à cette situation.

En ma qualité de député indépendant, je considère que la protection de la classe moyenne doit être placée au coeur des orientations économiques et sociales de l'État tunisien, et que le rétablissement de son pouvoir d'achat et l'élargissement de sa base doivent constituer des critères essentiels d'évaluation de l'action gouvernementale.

La Tunisie n'a pas besoin de politiques qui administrent la pauvreté et en organisent la redistribution. Elle a besoin de politiques qui créent de la richesse, améliorent les conditions de vie et redonnent aux citoyens confiance en leur avenir.

Un État qui protège sa classe moyenne protège son économie, ses institutions et sa stabilité sociale. Un État qui laisse sa classe moyenne s'éroder risque de perdre l'un des fondements essentiels de sa solidité.

La protection de la classe moyenne n'est ni un luxe économique ni une simple revendication sociale. Elle constitue une nécessité nationale, un impératif de stabilité et un enjeu stratégique pour l'avenir de l'État tunisien et des générations futures.

H.B.