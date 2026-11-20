Les cyber-attaques se multiplient ces jours-ci un peu partout dans le monde, allant jusqu'à perturber une banque, interrompre la production, désorganiser les transports... Administrations, services financiers, plateformes de paiement et infrastructures vitales sont des cibles potentielles. Aucun secteur n'est à l'abri. Sanctions, restrictions, droits de douane et ruptures d'approvisionnement peuvent fragiliser toutes les économies. Les entreprises peuvent aussi perdre leurs marchés, fermer des sites de production, supprimer des emplois.

C'est une guerre qui se joue désormais aussi dans le cyberespace, au coeur des réseaux d'information et des infrastructures dont dépend notre vie quotidienne. Les conséquences sont dramatiques : services interrompus, marchandises perdues, activités paralysées.

La guerre de demain ne sera peut-être pas celle des armées, mais celle des données volées, des infrastructures paralysées, des économies déstabilisées.

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Dans son rapport de novembre 2026, « Tunis Re » décrit un environnement où les risques des cyber-attaques et des tensions géopolitiques se multiplient et se renforcent mutuellement. Pour les entreprises, la capacité à anticiper leurs conséquences devient un enjeu économique majeur. « Une cyber-attaque qui paralyse un prestataire essentiel, une crise énergétique qui renchérit les transports ou une inondation qui interrompt la production : les entreprises peuvent subir les conséquences d'événements survenus bien au-delà de leur activité immédiate », c'est l'un des principaux messages du rapport.

En Tunisie, le gouvernement a appelé récemment les différentes structures publiques concernées à se préparer à gérer les conséquences d'éventuels incidents. Ces structures devront disposer de plans de continuité d'activité et de reprise, tout en signalant les cyber-incidents à l'Agence nationale de la cyber-sécurité (Ancs). Selon l'Ancs, le « Tunisian Computer Emergency Response Team » (tun Cert), qui est un centre dédié à la gestion des incidents de sécurité informatique en Tunisie, a publié en juillet dernier 336 avis de sécurité concernant des vulnérabilités et des logiciels malveillants au premier semestre de l'année. L'agence indique également avoir détecté 657.540 incidents affectant différents acteurs du cyberespace national, dont 35.000 attaques par déni de service distribué (DDoS) au cours de la même période, soit une hausse de 38,34 % par rapport aux 25 300 attaques enregistrées en 2025.

La Tunisie dispose par ailleurs d'une stratégie nationale de cyber-sécurité, dont le premier cycle couvrait la période 2020-2025.

Récemment, plusieurs organismes publics tunisiens ont annoncé la suspension temporaire de leurs sites internet à la suite de la découverte d'une faille de cyber-sécurité signalée à l'échelle mondiale. Après la Société tunisienne de l'électricité et du gaz (Steg), qui a annoncé cette mesure au mois d'octobre 2026, l'Agence tunisienne de coopération technique (Atct) a fait de même, au cours de la même période, invoquant la nécessité de protéger ses systèmes informatiques et les données de ses utilisateurs.

Pour faire face à ces menaces, la Tunisie est appelée à renforcer son dispositif de cyber-sécurité. Elle a déployé une stratégie nationale de la sécurité des systèmes informatiques 2026-2030 pour contrer les cyber-menaces. Cette stratégie a été élaborée par un comité technique créé au sein de la Commission de la sécurité des communications et de l'information, relevant du Conseil de sécurité nationale.

Cette démarche s'est appuyée sur une approche participative et interactive, à laquelle ont contribué les différentes parties prenantes du domaine de la cyber-sécurité, notamment les ministères, les organismes publics, les représentants du secteur privé et les experts du domaine. Les différentes parties prenantes ont tenu compte également des expériences comparées à l'échelle internationale ainsi que des meilleures pratiques en la matière.

Dans ce contexte, et afin de renforcer la capacité de l'Etat à faire face aux menaces futures, une large consultation nationale a été lancée, associant les différentes parties concernées.

Au final, la stratégie nationale mise en oeuvre contribuera à instaurer un cyberespace sûr et fiable, répondant aux exigences du contexte actuel, caractérisé principalement par l'accélération des transformations technologiques, la recrudescence des cyber-menaces, diverses et émergentes, pouvant porter atteinte à l'identité nationale et freiner la croissance économique.