L'essor de la robotique et de l'intelligence artificielle ouvre de nouvelles perspectives pour les entreprises technologiques. Pour les start-up tunisiennes, ces mutations représentent des opportunités de diversification, de partenariats internationaux et d'accès à de nouveaux marchés. Les grands rendez-vous comme « Gitex Global 2026 » constituent, dans ce contexte, des plateformes stratégiques pour valoriser les compétences nationales et explorer de nouveaux débouchés.

La robotique n'est plus seulement une vitrine de prouesses technologiques. Elle devient progressivement un levier de transformation économique, appelé à redéfinir les modes de production, les services et l'organisation du travail. Cette évolution concerne également la Tunisie, notamment ses entreprises technologiques qui cherchent à se positionner sur les nouveaux segments de l'économie numérique.

C'est dans cette perspective que Dubaï accueillera le « Gitex Summit» le 7 décembre 2026 au « Dubai World Trade Centre », suivi de « Gitex Expo » du 8 au 11 décembre au « Dubai Exhibition Centre », à « Expo City Dubai ». Cette édition accordera une place particulière à la robotique et à l'intelligence artificielle physique.

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L'enjeu dépasse désormais la simple présentation de machines innovantes. Il s'agit de montrer comment des robots capables de percevoir leur environnement, de raisonner et d'exécuter des tâches concrètes, peuvent améliorer la productivité dans plusieurs secteurs, notamment l'industrie manufacturière, la logistique, la santé, l'hôtellerie et les infrastructures intelligentes.

Les chiffres témoignent de l'accélération de cette transformation. Selon « Counterpoint Research », plus de 22.000 robots humanoïdes ont été livrés dans le monde au premier semestre 2026, soit une progression de 300 % sur un an. Les livraisons devraient dépasser les 50.000 unités à la fin de l'année. De son côté, Dubaï ambitionne de déployer 200.000 robots à l'horizon 2032, dans le cadre de son programme de robotique et d'automatisation.

La robotique, un marché aux multiples applications

Plusieurs entreprises internationales profiteront de cette édition pour présenter leurs dernières innovations. « Mangobot » exposera notamment des robots autonomes polyvalents, des robots de surveillance et des réceptionnistes multilingues. « Lumos Robotics » dévoilera, pour sa part, le « MOS 2 », un robot mobile doté de deux bras, capable de manipuler des charges allant jusqu'à 50 kg et de fonctionner pendant plus de huit heures.

Selon son fabricant, la première génération de ces robots a déjà effectué plus de 1.000 heures de fonctionnement continu sans défaillance dans une usine de « Mitsubishi Electric » à Changshu, en Chine. Ces expériences illustrent le passage progressif de la robotique expérimentale à des applications opérationnelles dans les entreprises.

Pour les opérateurs économiques, l'intérêt réside notamment dans l'amélioration de la productivité, la précision des opérations et la réduction de certaines tâches répétitives. Cette évolution pose également la question de l'adaptation des entreprises tunisiennes à ces nouvelles technologies. Dans un environnement industriel marqué par les exigences de compétitivité et de maîtrise des coûts, l'automatisation pourrait progressivement constituer un facteur de différenciation.

Les start-up tunisiennes en quête de débouchés internationaux

Dans ce paysage technologique en pleine mutation, la participation des startups tunisiennes aux grands rendez-vous internationaux représente un enjeu économique important. La Tunisie dispose d'un écosystème entrepreneurial qui développe des solutions dans plusieurs domaines à forte valeur ajoutée, notamment l'intelligence artificielle, la robotique, la fintech, la cyber-sécurité et les services numériques.

La dynamique de cette présence a notamment été illustrée lors de « Gitex Africa » 2026, organisé à Marrakech. Selon le Cepex, le pavillon tunisien a réuni 17 exposants, dont neuf startups, auxquelles se sont ajoutées d'autres entreprises tunisiennes participantes à titre individuel. Ces sociétés ont présenté des solutions dans des secteurs tels que l'intelligence artificielle, la robotique, la data, la « fintech » et la cyber-sécurité.

Cette mobilisation traduit la volonté des acteurs de l'écosystème national de renforcer leur visibilité internationale et de multiplier les opportunités commerciales. Pour ces jeunes entreprises, les salons internationaux ne représentent pas uniquement des espaces d'exposition. Ils constituent des lieux de prospection où peuvent se nouer des relations avec des investisseurs, des donneurs d'ordre, des industriels et des partenaires technologiques.

À Dubaï, « Gitex Global » offre précisément un environnement propice à ces rapprochements. La manifestation réunira plus de 6.000 entreprises et startups exposantes issues de différents pays, ainsi que des investisseurs et des responsables économiques internationaux.

Pour les entreprises tunisiennes, l'enjeu est de transformer cette visibilité en perspectives commerciales concrètes : accéder à des financements, identifier des partenaires industriels, développer des contrats à l'exportation et intégrer des chaînes de valeur internationales.

Ces rencontres peuvent également leur permettre de mieux cerner les besoins des marchés étrangers et d'adapter leurs offres aux exigences des clients et des partenaires.

La présence d'un nombre important de start-up tunisiennes à « Gitex Global » 2026 reste toutefois à confirmer par les organisateurs ou les institutions tunisiennes chargées de leur accompagnement.

La maîtrise technologique, un enjeu de compétitivité

Parallèlement à la fabrication des robots, la compétition se joue également sur les technologies qui leur permettent de fonctionner. Les capacités de calcul, les systèmes embarqués et les logiciels d'intelligence artificielle constituent désormais des maillons essentiels de cette industrie.

« Jwipc » présentera notamment des contrôleurs robotiques reposant sur le module « Thor de Nvidia », tandis que « Songying Technology » dévoilera des solutions intégrant simulation, entraînement et validation des systèmes d'intelligence artificielle. La société taïwanaise « Vecow » exposera également ses plateformes informatiques dédiées à la robotique et à l'Edge AI. Ces évolutions montrent que la valeur économique de la robotique ne se limite pas à la fabrication des machines. Elle repose aussi sur la maîtrise des composants électroniques, des logiciels, des données et des compétences en ingénierie. Pour la Tunisie, cette transformation ouvre des perspectives dans plusieurs segments de la chaîne de valeur numérique.

Le développement de compétences en intelligence artificielle, en programmation, en électronique et en systèmes embarqués pourrait permettre aux entreprises nationales de se positionner sur des activités à plus forte valeur ajoutée. Il pourrait également favoriser de nouveaux partenariats entre start-up, structures de recherche et entreprises industrielles. Au-delà de la visibilité internationale, le défi consiste donc à transformer les compétences technologiques tunisiennes en solutions commercialisables et exportables. Dans un marché où la maîtrise des technologies avancées devient un facteur de compétitivité, la capacité des entreprises nationales à intégrer ces nouvelles chaînes de valeur pourrait contribuer à renforcer le positionnement de la Tunisie dans l'économie numérique internationale.