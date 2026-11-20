Le Club Africain opte pour une nouvelle stratégie dans la gestion des droits audiovisuels de ses rencontres africaines. Le club de Bab Jedid aurait décidé de confier à une société privée la production télévisuelle de ses matches de la phase de groupes de la Ligue des champions de la CAF, tout en proposant à la vente les droits de diffusion terrestre.

La société privée retenue sera chargée de produire les rencontres et de fournir le signal aux chaînes beIN Sports, diffuseur officiel de la compétition.

Parallèlement, le Club Africain prévoit de commercialiser séparément les droits de retransmission terrestre de ses matches. Cette démarche lui permettrait de conserver la maîtrise de leur exploitation commerciale, tout en ouvrant la possibilité à d'autres chaînes de télévision d'acquérir les droits de diffusion sur leurs réseaux terrestres.

Cette décision intervient après plusieurs désaccords avec la Télévision tunisienne autour de la retransmission des rencontres continentales du club. Les négociations n'avaient notamment pas abouti pour les matches face au Djoliba AC du Mali et au TP Mazembe, la direction du Club Africain refusant de céder gratuitement ses droits de diffusion.

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En septembre dernier, le club avait déjà choisi de diffuser son match contre le Djoliba AC sur ses propres plateformes numériques, sans donner suite à la demande de retransmission de la télévision publique. Cette dernière avait alors regretté l'absence d'accord, tout en réaffirmant sa disponibilité à diffuser les rencontres du club.

En octobre, à l'occasion de la confrontation contre le TP Mazembe, le Club Africain avait fixé à 350 000 dinars le montant demandé pour la cession des droits de retransmission. Faute d'offre financière répondant à ses attentes, il avait finalement annoncé la diffusion gratuite de la rencontre sur son application, son site officiel et sa chaîne YouTube, sous réserve de réunir 200 000 dinars grâce à la contribution de ses supporters.

Avec ce nouveau dispositif, le Club Africain semble ainsi vouloir distinguer la production technique de ses rencontres de la commercialisation de leurs droits de diffusion. Une orientation qui marque une nouvelle étape dans sa volonté de valoriser financièrement ses matches africains et de s'affranchir du modèle de retransmission gratuite traditionnellement pratiqué avec la télévision publique.

Les modalités financières du contrat avec la société privée, son identité ainsi que les conditions de commercialisation des droits terrestres n'ont toutefois pas été précisées.