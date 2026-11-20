L'organisation Save the Children (ONG internationale de protection de l'enfance) a alerté, ce jeudi, sur les risques sans précédent auxquels sont confrontés les enfants dans la bande de Gaza, après trois années de guerre. Les mineurs subissent des déplacements répétés, la perte de membres de leur famille, un accès insuffisant aux soins de santé et à l'éducation, ainsi que des conditions de vie extrêmement difficiles.

Dans son rapport annuel mondial, l'organisation indique qu'environ un tiers des dizaines de milliers d'attaques et de violations recensées contre des enfants dans le monde en 2025 ont été enregistrées dans les territoires palestiniens. Elle souligne que les conséquences physiques et psychologiques de la guerre sur les enfants de Gaza se feront sentir pendant de nombreuses années.

Selon le rapport, un enfant sur quatre dans le monde, soit environ 589 millions de mineurs, vivait dans une zone de conflit en 2025. Il s'agit du niveau le plus élevé enregistré depuis la fin de la guerre froide, en 1990. La grande majorité de ces enfants se trouvent au Moyen-Orient et en Afrique.

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Le nombre d'enfants vivant dans des zones de conflit devrait encore augmenter en 2026, compte tenu de la poursuite de la guerre en Iran et dans l'ensemble du Moyen-Orient, ainsi que de la reprise des hostilités au Liban et au Yémen, selon les projections de l'organisation.

Save the Children indique par ailleurs avoir recensé près de 12 500 violations graves des droits des enfants dans les territoires palestiniens. La majorité de ces violations concerne des attaques contre des établissements scolaires et des hôpitaux, ainsi que des entraves à l'acheminement de l'aide humanitaire.