En pleins débats budgétaires à l'ARP, le diagnostic du Palais de Carthage rejoint celui des parlementaires. En effet, ce lundi 16 novembre, Kaïs Saïed a reçu au Palais de Carthage la Cheffe du gouvernement, Sarra Zaâfrani Zenzri, et a de nouveau évoqué le fonctionnement de certains services publics qui ne remplissent pas pleinement leur rôle. Le constat est bien connu. Le Chef de l'État l'a déjà formulé à maintes reprises, mais les effets escomptés sur le terrain tardent à se faire sentir.

Le Président attribue ces défaillances aux tentatives des «résidus de l'ancien système» de reprendre leurs positions et de malmener les citoyens. Ceux qui ont exercé le pouvoir par le passé ont en effet laissé un lourd héritage, et leur part de responsabilité dans les blocages actuels est difficile à contester. Mais c'est précisément pour cette raison que le constat, aussi juste soit-il, appelle des mesures concrètes pour déjouer ces résistances.

Kaïs Saïed a rappelé que la loi reste «l'arbitre suprême», sans place pour la discrimination ni le favoritisme, quelle que soit la responsabilité de la personne concernée. Il a cité lors de cette réunion la hausse des prix, la distribution des engrais, le transport, la santé, ainsi que ces complications administratives et réglementaires qui retardent les projets de développement alors que les conditions légales sont réunies. Ce qui manque, a-t-il jugé, c'est la volonté. La Tunisie traverse des moments historiques et le temps de l'attente est révolu.

Place donc à une concrétisation effective et sincère, portée par un dévouement sans limites à la patrie. Le parcours ne changera pas, pas plus que la cause, et celui qui, par peur ou par calcul personnel, préfère ses intérêts à ceux du pays sera jugé sévèrement par l'Histoire, martèle le Chef de l'Etat.

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Cet appel à passer de la parole aux actes trouve aujourd'hui un écho favorable chez les parlementaires et même chez les opérateurs économiques. Alors que l'Assemblée des représentants du peuple examine le budget de l'État pour l'exercice 2027, leur analyse, souvent sévère à l'égard de l'action gouvernementale, rejoint sur le fond celle du Chef de l'État. Ils décrivent un paradoxe. D'une part, une parole présidentielle qui exprime la volonté populaire, de l'autre un appareil gouvernemental qui, à leurs yeux, peine à la traduire en actes.

Ils déplorent des blocages persistants et un manque d'audace politique, et jugent que les séances de questions au gouvernement se réduisent à des échanges d'accusations sans effet concret. Ce que les Tunisiens attendent, estiment-ils, c'est la mise en oeuvre des projets annoncés, afin de résorber le chômage, de réduire les disparités sociales et de permettre à chacun de vivre dans la dignité.

Le Président et les députés s'accordent donc sur l'essentiel, à savoir des services publics défaillants et des lourdeurs administratives qui entravent les projets de développement, alors même que toutes les conditions juridiques sont réunies et que seule la volonté semble faire défaut. Cette convergence de positions, dans le climat politique actuel, invite le gouvernement à traduire ces constats en mesures concrètes. Le Chef de l'État l'avait d'ailleurs déjà formulé auparavant. «Il n'y a pas de place pour les mains qui tremblent».