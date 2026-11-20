Notre tournée dans les grandes surfaces révèle une réalité contrastée: dans certaines enseignes, la parenthèse des prix réduits semble déjà refermée. D'autres ont choisi de rester à l'écart de l'opération. Mais plusieurs établissements maintiennent encore des tarifs avantageux sur certains produits, pour le plus grand bonheur des consommateurs.

Une tournée dans les grandes surfaces nous a permis de constater que, pour une chaîne qui se reconnaîtra, la fête est finie. Pour une autre spécialisée dans l'importation de fanfreluches qui ne servent à rien et que notre industrie du plastique et du verre fabrique, ce fut l'ignorance totale. Dans d'autres, un certain nombre d'articles tiennent encore la route à la grande satisfaction de la clientèle.

Il va de soi que cette dizaine de jours ont permis de faire au moins deux constats. Nos grandes surfaces sont en mesure de soulager les consommateurs qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts et qui ne savent plus à quel saint se vouer. Elles l'ont promis et ont tenu parole. Cette main tendue au social a été une réussite à tous points de vue. Il y avait affluence et à l'issue d'une large tournée, nous avons constaté que pour la clientèle, ces journées ont été bénéfiques. Ces baisses ont également fait l'affaire des grandes surfaces elles-mêmes, puisqu'elles ont servi de produits d'appel qui ont mobilisé la clientèle.

«Je ne vous cache pas, nous avons bien profité du poisson. Nous sommes quatre dans la famille. Avant j'achetais deux dorades et je les partageais en quatre. Mon mari et moi prenons les têtes et nous donnons le reste aux enfants.

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Avec le nouveau prix, j'en ai profité pour acheter pour chacun une pièce. Pourvu que ça dure».

Un père de famille a été aussi positif: « Ici nous avons trouvé des pommes de terre à 2,300d. Elle était à trois dinars dans les marchés. Les tomates en conserve, j'en ai acheté à trois dinars trois cents. On les vend ailleurs à quatre dinars et plus. On a vraiment fait baisser les prix comme promis. Mais lundi, les prix sont revenus aux normes habituelles. Au supermarché qui se trouve au Mall du côté de l'Ariana par exemple. Je fais le tour de toutes ces grandes surfaces chaque matin, pour avoir du sucre. On l'a annoncé, mais il n'a pas été distribué ce mardi. J'ai trouvé du riz, du café, du thé comme promis».

Le ministère du Commerce a fait savoir qu'il se préparait à mettre en place des points de vente des producteurs aux consommateurs permanents. Il a lancé des appels à candidature pour ceux qui sont intéressés par cette initiative.

La solution pour notre part, telle qu'elle a été exprimée à maintes reprises, réside dans la prise en main de tous les marchés municipaux, les organiser et imposer une traçabilité pour tous les produits. Le monde moderne fonctionne de cette manière et nous continuons à bricoler des solutions au coup par coup, oubliant que les spéculateurs ont plus d'un tour dans leur sac. Ils s'adaptent, ont leurs hommes, baissent la tête pour laisser passer l'orage et reprennent leur trafic.

La seconde constatation est relative à la baisse des prix des viandes blanches et rouges à la suite du prix plus qu'abordable du poisson d'élevage, notamment de la daurade de belle qualité qui a coïncidé avec l'abondance des crevettes.

Le poulet et la dinde sont devenus plus abordables. Les responsables de ce secteur ont été à la hauteur de leurs promesses. Par voie de conséquence, la viande de mouton est descendue de son piédestal jusqu'à trente-six dinars, comme la viande de boeuf d'ailleurs. Elle est remontée à quarante-deux dinars du côté de Raoued.

Même si la fête est finie, la conclusion reste positive. Cela fut une réelle bouffée d'oxygène pour le consommateur. On peut faire mieux et il appartient aux municipalités de se décider à reprendre leurs biens, pour les mettre réellement au service des consommateurs.