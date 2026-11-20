Si les taxiphones et leurs fax ont fini par disparaître du paysage, notamment avec le boom de l'Internet et surtout de la téléphonie mobile, les publinets et les points de services bureautiques continuent d'épouser l'air du temps à travers la diversification de leurs services en les adaptant à la demande.

À Nabeul, si l'activité des publinets bat de l'aile avec l'essor de l'internet mobile, de la fibre optique et des box 4-5G, les prestataires de services bureautiques font de la résistance. C'est le cas de Hatem Hadidane qui, depuis 2013, ne cesse de se réinventer pour offrir à ses clients un service personnalisé.

«En tant qu'ingénieur, ce bureau était ma deuxième activité professionnelle. A mes débuts, c'était le traitement de texte et d'images ainsi que la numérisation de documents à l'aide du scanner. Aujourd'hui, avec l'évolution des services internet, notamment à travers la multiplications des solutions et des applications androïd et l'émergence d'agents conversationnels d'intelligence artificielle, plusieurs services ont fini par disparaître pour laisser place à d'autres», souligne Hatem. «Par exemple, plus besoin de faire le traitement de texte (une activité qui prend beaucoup de temps). Il suffit de dicter le texte à ces applications de traduction ou à des agents conversationnels comme ChatGPT ou DeepSeek, et le tour est joué. Vu ma formation en ingénierie informatique, j'ai intégré d'autres activités au menu de mes services tels que la maintenance informatique et la vente d'accessoires informatiques. Sinon, le tirage en masse de documents sur du papier et la reliure à chaud demeurent ma principale activité. Il y a ceux qui viennent chez moi pour faire des copies de livres parascolaires ou pour assurer l'impression de thèses. Par ailleurs, plusieurs bureaux de comptabilité et d'avocats font appel à mes services pour de grands tirages. En Tunisie, le papier ne meurt jamais, surtout avec les copies conformes ou légalisées», ajoute-t-il.

L'Intelligence artificielle comme alliée

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Si certains métiers voient l'intelligence artificielle comme une menace, les services bureautiques trouvent dans cette révolution technologique une très grande utilité, facilitant davantage leur travail. C'est le cas pour Lotfi Bayar (39 ans), propriétaire du «Bureautique les Orangers».

«Certes, à mes débuts en 2017, ma principale activité tournait autour des traitements de texte et des tirages. Mais avec le temps, j'ai dû intégrer d'autres services à mon portefeuille tels que le e-payment (payement électronique) pour les inscriptions scolaires, les tickets électroniques, les prises de rendez-vous des visites techniques de voitures, etc. Plusieurs de mes clients ne sont pas titulaires de carte bleue. Donc, à travers ma cartes bancaire, j'offre ce service depuis 2022», fait savoir Lotfi. «Sinon, l'intelligence artificielle m'a beaucoup facilité la vie, notamment dans le cadre des recherches et des enquêtes pour les écoliers et les collégiens. Plus besoin de passer des heures à passer au crible les moteurs de recherche pour trouver des photos ou des images, voire des documents pour étoffer les dossiers. Avec Gemini, on peut désormais concevoir des images sur mesure. Il suffit de donner des instructions aux agents conversationnels, et le tour est joué. L'intelligence artificielle est une aubaine pour notre activité», ajoute-t-il.

Hatem Hadidane est du même avis : «L'IA nous a rendu la vie facile. Aujourd'hui, on peut concevoir des invitations de mariage, des cartes de visite, des flyers et des images en une fraction de seconde. Certes, avant, on se faisait payer pour le design et la conception de modèles. Mais, l'IA nous permet de gagner beaucoup de temps. Toutefois, les textes générés par l'IA, notamment en arabe, ne sont pas à 100% fiable. On doit relire les textes générés par les agents conventionnels d'IA et corriger les fautes d'orthographe et de syntaxe. Après tout, l'IA reste une machine», renchérit-il.

«Pression fiscale»

Manifestement, si l'IA ne constitue pas un péril pour les services bureautiques, la «pression fiscale» reste un frein pour le développement des TPE (très petites entreprises) comme la sienne, selon Hadidane.

«La charge fiscale est une épée de Damoclès pour les micro-entreprises offrant des services bureautiques. L'État devrait alléger sa charge fiscale et encourager les activités comme les nôtres. Non seulement le prix du papier et de l'Internet à haut débit n'ont cessé d'augmenter, en plus, on a l'impression que le fisc ne prend pas en considération la nature de notre travail. Il nous traite sur un pied d'égalité que les autres activités économiques», mentionne-t-il. «Outre les charges fixes (Steg, Sonede, loyer, etc.), les bureaux proposant des services bureautiques sont condamnés à puiser dans le système D pour boucler les fins de mois. Depuis la crise du covid et les inondations de 2018, nous sommes en mode survie. Il est temps de réfléchir à un régime fiscal adapté aux TPE et aux activités comme les nôtres. Sinon, on finira tôt et tard par mettre la clé sous le paillasson», conclut-il.