Une réunion de travail tenue mercredi 18 novembre 2026 au siège du gouvernorat de Sousse a été consacrée à la situation des hôtels fermés dans la région, en présence de plusieurs propriétaires de ces établissements touristiques.

La rencontre a permis de faire le point sur les raisons ayant conduit à la fermeture de ces hôtels. Parmi les principales causes évoquées figurent la recherche d'investisseurs ou de partenaires pour assurer leur rénovation et leur remise en activité, le placement de certains établissements sous administration judiciaire ainsi que les décisions de fermeture prises par le ministère de tutelle.

De son côté, la Fédération régionale de l'hôtellerie et des propriétaires d'établissements touristiques a présenté plusieurs propositions portant notamment sur la révision de certains textes législatifs et réglementaires, dans le but de faciliter l'investissement et de dynamiser le secteur touristique dans la région.

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Le gouverneur de Sousse, Sofiane Tanfouri, a indiqué que ce dossier fait l'objet d'un suivi aux niveaux régional et central. Il a précisé que plusieurs propositions et recommandations ont déjà été transmises au ministère du Tourisme, notamment à la suite des travaux de la première session du Conseil régional du tourisme, tenue le 11 mars 2026 sous la présidence du ministre du Tourisme au siège du gouvernorat, ainsi que d'une réunion organisée le 13 mai dernier au ministère.

Des travaux exigés avant fin décembre 2026

Dans l'attente de solutions définitives pour les établissements concernés, le gouverneur a appelé leurs propriétaires et responsables à prendre les mesures nécessaires pour améliorer l'état des façades, fermer et sécuriser tous les accès aux hôtels et contribuer ainsi à l'amélioration du paysage urbain.

Plusieurs propriétaires présents se sont engagés à réaliser les travaux demandés avant la fin du mois de décembre 2026. Il a également été décidé de contacter les propriétaires absents afin qu'ils se conforment aux mesures exigées.

Le délégué régional au tourisme et les secrétaires généraux des municipalités concernées ont, pour leur part, été chargés d'assurer le suivi du dossier et de prendre les mesures nécessaires.

Les circuits touristiques réalisés à 90 %

La réunion a également porté sur l'avancement du projet de création de circuits touristiques dans le gouvernorat de Sousse.

Selon le délégué régional au tourisme, le travail d'identification des itinéraires a atteint un taux d'avancement de 90 %. Les efforts se poursuivent actuellement pour mobiliser les financements nécessaires à la réalisation du projet.

Le gouverneur a insisté sur la nécessité de rattraper les retards enregistrés, en renforçant la coordination entre les différentes parties concernées et en trouvant des solutions concrètes aux difficultés qui entravent la remise en exploitation des infrastructures touristiques.

Le projet de zone touristique intégrée à Hergla à l'étude

Par ailleurs, le gouverneur a appelé à accélérer l'étude du projet de création d'une zone touristique intégrée à Hergla et à examiner son classement en tant que municipalité touristique, conformément au dossier présenté à cet effet.

Il a également appelé le Fonds de protection des zones touristiques à mobiliser les financements nécessaires au profit de la municipalité de Hammam Sousse pour la rénovation de la fontaine de Port El Kantaoui.