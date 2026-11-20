C'est une première, une cinquantaine d'Ougandais ont porté plainte contre leur gouvernement, auprès du Comité des droits de l'homme de l'ONU afin d'obtenir des indemnisations et leur relocalisation après un glissement de terrain meurtrier en 2019 dans l'est de l'Ouganda. L'annonce a été faite mercredi par l'ONG ougandaise Greenwatch et sa consoeur britannique ClientEarth qui soutiennent les plaignants.

Le drame, survenu en décembre 2019 dans le district de Bududa, près de la frontière kényane, avait fait 53 victimes. Un an après, des survivants avaient intenté une action en justice contre le gouvernement ougandais, estimant que sa gestion inefficace des catastrophes, comme les éboulements de terrain, bafouait la Constitution du pays et d'autres traités internationaux.

Ignorés par la justice ougandaise, les 48 plaignants, épaulés par deux associations de défense des droits de l'homme, ont donc saisi le Comité de l'ONU, une première. Jamais, en effet, une demande de mesure d'adaptation pour faire face aux catastrophes aggravées par le changement climatique n'était parvenue jusqu'à cette instance des Nations unies.

Par cette action, les rescapés souhaitent obtenir des indemnisations mais aussi, et surtout, contraindre l'État ougandais à mettre en place des systèmes d'urgence dans les zones à risque.

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Dans un monde bouleversé par le réchauffement climatique, cette initiative vise à contraindre les politiques à déployer des mesures d'adaptation qui permettent de limiter ce type de catastrophe et de sauver des vies. Le secrétariat du CDH, le Comité des droits de l'homme, a confirmé la réception de la plainte, mais sans par ailleurs indiquer s'il la traiterait.