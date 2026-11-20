Dans l'est de la RDC, les affrontements violents se multiplient depuis le début de semaine dans le Sud-Kivu, plus précisément dans les hauts plateaux des territoires d'Uvira et Fizi. L'armée congolaise aidée par les combattants Wazalendo et l'armée burundaise mènent des offensives contre les combattants Twirwaneho, alliés au Front pour la refondation de la nation (FRN), mouvement politico-militaire dirigé par l'ancien président Joseph Kabila, qui occupent Minembwe et ses environs depuis une année.

Ces combats se déroulent sur deux fronts : au nord, sur l'axe Kambegeti-Ebisha, où des affrontements ont éclaté après l'offensive menée par l'armée congolaise (FARDC) à Kambali lundi 16 novembre 2026 pour tenter de récupérer les zones passées récemment sous contrôle du FRN dans le territoire de Kalehe.

Puis au sud, où l'armée congolaise a mené d'autres offensives ce mercredi 18 novembre dans les villages de Rugezi, Kipimo et Kabandja à une trentaine de kilomètres de Minembwe dans le territoire de Fizi. Depuis le début de semaine, l'armée congolaise mène des attaques aériennes contre des positions du FRN dans la zone.

Nouveaux déplacements de population

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La société civile de Fizi dénonce des frappes tirées par la coalition gouvernementale qui ont visé parfois des habitations ou une école, faisant des blessés. Pour l'armée congolaise, les infrastructures ciblées étaient utilisées comme lieux de stockage d'armes : « ce qui expose directement les populations et leurs biens à des risques considérables », selon le général Sylvain Ekenge, porte-parole des FARDC.

La coalition rebelle du FRN a aussi lancé des attaques contre les positions de la coalition gouvernementale, à Rurambo dans le territoire d'Uvira.

Ces affrontements ont provoqué de nouveaux déplacements des populations de Kalehe, Kabare, Uvira et Fizi. La société civile et les autorités locales ont alerté sur la gravité de la situation humanitaire sur place.