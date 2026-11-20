En Tunisie, les ministres passent un à un devant le Parlement et la seconde chambre, le conseil national des districts et des régions, pour présenter les lignes directrices de leur budget respectif pour la loi de finances 2027. Une déclaration de la ministre des Finances, Michket Salama Rachdi, sur ceux qui cacheraient leur argent pour échapper à l'impôt, a provoqué la polémique, notamment chez les économistes. Ils dénoncent une trop grande pression fiscale.

« Nous n'avons pas d'autre solution que les impôts ! Chacun doit aujourd'hui mettre la main à la poche pour aider son pays, et celui qui a de l'argent caché doit le sortir », a déclaré la ministre des Finances vendredi 13 novembre lors de son audition au Parlement.

Si elle semblait s'adresser plus aux fraudeurs fiscaux selon ses défenseurs qu'aux impôts des citoyens, sa déclaration a provoqué une polémique.

Dans la foulée de ces propos, plusieurs économistes se sont exprimés car la déclaration renvoie à une problématique plus large : la pression fiscale dans le pays, la plus forte en Afrique. L'économiste Aram Belhadj a interpellé la ministre en mentionnant des défaillances de recouvrement, notamment sur les créances fiscales impayées, le problème de l'économie informelle ou encore le manque de valorisation du patrimoine foncier de l'État.

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L'économiste Ridha Chkoundali a lui mentionné la baisse de l'épargne de moitié entre 2021 et 2025, qui témoigne à elle seule de la situation précaire de nombreux foyers tunisiens.

Les propos de la ministre des Finances ont d'autant plus surpris que la loi nouvelle des finances ne prévoit pas de hausse d'impôt pour 2027 et le taux de pression fiscale devrait même reculer selon le ministre de l'Économie et de la Planification, auditionné deux jours avant sa collègue.