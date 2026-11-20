Cette visite du Premier ministre libyen Abdelhamid Dbeibah en Égypte est décrite à Tripoli comme « la plus importante jamais effectuée par un responsable de l'Ouest libyen » depuis 13 ans. Dbeibah, à la tête d'une délégation de plusieurs ministres, a donc été reçu par le président Abdel Fattah al-Sissi ce jeudi 19 novembre 2026. Une dizaine d'accords politiques, sécuritaires et économiques ont été signés entre les deux parties.

Les discussions du Caire ont porté sur les derniers développements politiques en Libye et les moyens de renforcer la coopération et les relations bilatérales entre les deux pays.

Les accords et mémorandums d'entente signés à l'issue des discussions entre les deux délégations, selon le porte-parole de la présidence égyptienne, portent notamment sur la coopération en matière de reconstruction, les ressources en gaz naturel, et les infrastructures d'exploitation et de raffinage. Les accords s'étendent également aux domaines de l'éducation et de la recherche scientifique, du travail et de la formation ainsi qu'à la coopération institutionnelle dans différents domaines.

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Le président al-Sissi a rappelé l'importance de consolider les liens « historiques et fraternels » entre les peuples des deux pays, tout en insistant sur l'importance de développer les relations commerciales et d'investissement, surtout dans les secteurs de l'énergie.

De son côté, le responsable libyen a salué les efforts de l'Égypte pour garantir la stabilité en Libye. Les discussions ont enfin porté sur plusieurs questions consulaires préoccupantes pour les citoyens libyens résidant en Égypte.

L'Égypte ne veut pas se laisser concurrencer par la Turquie

Ce rapprochement, à pas soutenus, après la réouverture récente de l'ambassade égyptienne à Tripoli fermée durant 12 ans, et la série de visites de responsables égyptiens à Tripoli, qui ont été couronnés par cette rencontre au sommet, témoigne de la forte volonté de l'Égypte de ne pas laisser la Turquie comme l'unique bénéficiaire de l'accord maritime avec la Libye, pour une zone économique exclusive en Méditerranée orientale.

Les relations actuellement compliquées avec le camp Haftar, qui contrôle l'est libyen, poussent aussi Le Caire à rééquilibrer ses relations avec les deux parties opposées, tout en préservant ses intérêts économiques et stratégiques.