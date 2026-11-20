« La bataille pour les villes : contrer la menace du Jnim sur les centres urbains du Sahel », c'est le titre du rapport publié ce vendredi 20 novembre par International Crisis Group (ICG), organisation non gouvernementale de recherche spécialisée sur la prévention et l'analyse des conflits. Dans cette nouvelle étude très fouillée et très documentée, l'ICG recommande aux régimes militaires sahéliens - le Mali, le Niger et le Burkina Faso, rassemblés au sein de l'Alliance des États du Sahel - d'ouvrir des négociations avec les jihadistes du Jnim, liés à al-Qaïda.

« La voie d'une solution négociée » serait « la moins préjudiciable, tant pour les belligérants que pour les millions d'habitants du Sahel ». Tel est le postulat de l'International Crisis Group.

Les attaques du 25 avril au Mali, qui ont visé sept grandes villes et au cours desquelles le ministre de la Défense, le général Sadio Camara, a été tué, ont placé les autorités de transition « au bord du gouffre », écrivent les auteurs du rapport. Surtout, le Jnim « appelle désormais ouvertement au renversement des régimes militaires », en s'adressant notamment aux élites intellectuelles et aux responsables politiques en exil : « Jamais l'ambition du Jnim de remodeler le paysage politique sahélien n'a été aussi manifeste ni, sans doute, aussi proche de se concrétiser ».

Les auteurs du rapport notent que « les régimes militaires du Sahel sont toutefois loin de céder. » « Les forces gouvernementales ont fait de la protection des zones urbaines une priorité, notamment en desserrant les blocus ou en escortant les convois de ravitaillement » en hydrocarbures, dont les importations au Mali avaient été placées sous embargo par les jihadistes.

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Victoire militaire « hors de portée »

Mais « les scénarios qui se dessinent sont sombres », analyse ICG, « la recherche d'une victoire militaire à tout prix comporte des risques considérables » et semble même, après plus de dix années de conflit, « hors de portée ». « Plutôt que de laisser la région sombrer davantage dans la misère », les chercheurs recommandent donc aux dirigeants sahéliens d'« ouvrir des pourparlers politiques » avec le Jnim, tout en maintenant la pression militaire pour « renforcer leur position à la table des négociations ».

« Ils devraient aussi favoriser un vaste débat sur la place de l'islam dans la société et se montrer prêts à explorer des compromis, notamment en intégrant certains principes islamiques dans les systèmes judiciaire et éducatif, lorsque cela est possible et acceptable », conseillent encore les auteurs du rapport, faisant notamment référence au modèle mauritanien.

International Crisis Group interpelle également les jihadistes et appelle le Jnim à « faire des concessions, notamment en rompant ses liens » avec al-Qaïda et en acceptant « le maintien des institutions étatiques républicaines ».