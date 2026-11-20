Selon les premières estimations de l'Organisation internationale de la vigne et du vin, en 2026 la nation arc-en-ciel dépasse l'Argentine et l'Australie et devient le premier producteur de vin de l'hémisphère sud, notamment grâce à des conditions météorologiques « favorables ». L'Afrique du Sud se hisse désormais au rang de 5e producteur de la planète et devrait enregistrer une hausse de 10% de sa production de vin par rapport à l'année dernière.

« L'Afrique du Sud enregistre sa plus importante récolte depuis 10 ans », précise l'Organisation internationale de la vigne et du vin dans son dernier rapport. Un rapport qui donne les premières estimations pour l'année 2026, et dont la nation arc-en-ciel peut se réjouir.

En plus de se hisser au 5e rang mondial, le pays dépasse l'Argentine et l'Australie et devient pour la première fois le plus grand producteur de vin de l'hémisphère sud.

Un succès qui réaffirme le statut de puissances viticoles de l'Afrique du Sud, pays aux vignobles de renommées internationales, principalement dans la région du Cap-Occidental, au sud-ouest du pays - des vins sud-africains exportés un peu partout dans le monde, principalement vers le Royaume-Uni, l'Allemagne et les Pays-Bas.

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Enfin, l'Organisation internationale des vignes et du vin ajoute que l'Afrique du Sud a profité de conditions météorologiques « favorables », contrairement à la France ou à l'Italie, confrontées aux vagues de chaleur.