Les négociations sont toujours en cours à la COP31. Au cours de la COP, la République démocratique du Congo a officiellement déposé sa nouvelle contribution déterminée au niveau national. Selon l'Accord de Paris, tous les pays doivent remettre périodiquement leur feuille de route des efforts pour lutter et s'adapter au réchauffement climatique.

Sur le plan de la lutte contre le réchauffement climatique, Kinshasa vise une réduction des gaz à effet de serre de 21 % d'ici 2035 par rapport au scénario de référence. Pour y parvenir, la RDC mise entre autres sur la réduction de la déforestation. Les efforts doivent également porter sur la transition énergétique, la gestion durable des déchets urbains ou encore l'amélioration des pratiques agricoles.

À plus long terme, c'est 57 % de réduction de gaz à effet de serre d'ici à 2050 que vise la République démocratique du Congo. À ce même horizon, le pays très exposé à une intensification des événements climatiques extrêmes estime que les pertes économiques pourraient atteindre 13 % du PIB. Par ailleurs, pour réduire la vulnérabilité des populations et de l'économie au changement climatique, Kinshasa entend par exemple renforcer les systèmes d'alerte précoce, construire des écoles résilientes aux événements climatiques ou encore développer de petits systèmes d'irrigation.

Un objectif possible avec des financements internationaux

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Tout ça a un coût. Plus de 50 milliards de dollars au total sur dix ans. D'ailleurs, dans sa préface, la ministre de l'Environnement, Marie Nyange Ndambo, précise que cette feuille de route est « conditionnelle ». L'engagement ferme ne représente que « 2 % du budget total de mise en oeuvre ». La réalisation de ces objectifs dépendra donc en partie de la mobilisation de financements internationaux.