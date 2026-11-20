Le Maroc veut devenir un acteur qui compte dans l'industrie de l'armement. Il a annoncé mercredi 18 novembre mobiliser 400 millions de dollars pour accélérer le développement du secteur de la défense. Le royaume chérifien mise sur les technologies de pointe comme les drones et l'intelligence artificielle. Il met en tout cas la barre très haut, en visant la création de 50 000 emplois, mais aussi la couverture par la production nationale de 40 % des besoins de son armée d'ici 2035.

Le texte dévoile les contours de l'« Offre Maroc », cette stratégie de Rabat qui passe par la mise en oeuvre d'une feuille de route structurante pour bâtir une véritable industrie nationale de défense et de sécurité.

En plus des drones et de l'intelligence artificielle, le programme cible particulièrement « les systèmes autonomes, de défense terrestre et navale, l'électronique de défense », ou encore la « cyberdéfense ». Le royaume entend ainsi renforcer ses capacités de production, vise même 65% de revenus réalisés à l'export à l'horizon 2035.

Des projets en partenariat avec d'autres pays

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Pour ça, Rabat ne part pas de zéro. Un cadre juridique a déjà été établi en 2020 pour permettre l'essor de cette industrie de la défense et, entre-temps, une dizaine de projets ont été autorisés en partenariat avec plusieurs pays comme la Turquie, l'Inde, Israël, la France ou encore les États-Unis.

Cette annonce intervient dans un contexte régional marqué par des tensions, notamment avec l'Algérie, mais d'après Ali Seddiki, directeur général de l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations, contacté par RFI, il ne faut pas voir de « lien ». « La réunion s'inscrit dans la continuité » du « travail » déjà « réalisé », explique-t-il.