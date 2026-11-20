L'armée soudanaise a annoncé le 8 novembre 2026 avoir arrêté un ancien collaborateur de l'autocrate déchu Omar el-Béchir. Depuis, les pressions se multiplient pour qu'Ahmed Haroun, visé par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale (CPI) pour 22 chefs de crimes de guerre et crimes contre l'humanité lors du conflit au Darfour en 2003 et 2004, soit transféré à la CPI.

Le Soudan est sous pression pour livrer un haut cadre de l'ancien régime, recherché depuis 20 ans par la justice internationale. Il s'agit d'Ahmed Haroun, ex-proche du président déchu, Omar el-Béchir (1989-2019).

Ancien ministre de l'Intérieur, il est sous le coup d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale (CPI) pour crimes commis lors de la guerre au Darfour, au début des années 2000.

Haroun a été interpellé par les autorités soudanaises il y a une dizaine de jours.

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Société civile, organisations de défense des droits humains, personnalités publiques : elles sont depuis plus d'une douzaine à avoir appelé au transfert d'Ahmed Haroun à la CPI.

Un courrier à l'ONU

Dans un courrier envoyé à différentes instances internationales - dont le Conseil de sécurité de l'ONU - ces organisations accusent le général Abdel Fattah al-Burhan, qui est à la tête de l'armée officielle du Soudan, d'obstruction à la justice internationale. Elles demandent aux puissances mondiales de faire respecter les obligations juridiques du Soudan, en vertu de la résolution 1593 du Conseil de sécurité de l'ONU en livrant Ahmed Haroun à La Haye, aux Pays-Bas, où se trouve le siège de la CPI.

En fuite depuis des années, celui-ci a donc été interpelé, après être publiquement réapparu au Soudan lors d'une interview à la presse. Depuis, les autorités soudanaises n'ont pas communiqué sur son lieu de détention.

Différentes organisations - dont Human Rights Watch - ont appelé à son transfert immédiat, ainsi que celui de l'ancien chef d'État, Omar el-Béchir, également détenu à Khartoum.

La destitution d'Omar el-Béchir en avril 2019, après des manifestations massives, avait suscité l'espoir d'une transition démocratique, avant que le général al-Burhan et son ancien adjoint devenu son rival, le commandant des FSR Mohamed Hamdane Dogolo dit « Hemedti », n'évincent les civils du gouvernement de transition en 2021.

Leur rivalité latente a dégénéré en guerre en avril 2023, après une ultime lutte de pouvoir autour de l'intégration prévue des FSR dans l'armée régulière.

Les travailleurs humanitaires estiment que ce conflit entre les Forces armées soudanaises et les paramilitaires des Forces de soutien rapide (RSF) a fait plus de 200 000 morts au total. Selon l'ONU, il a également provoqué la pire crise humanitaire au monde.