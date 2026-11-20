Le 15 mai 2026, la 17e épidémie d'Ebola était déclarée en RDC. Six mois plus tard, celle-ci poursuit sa progression, le bilan dépassant les 5 500 morts. Malgré les coupes dans les aides publiques, la riposte a drainé d'énormes promesses de dons, avec en tête les États-Unis. Plus de 900 millions de dollars auraient ainsi été décaissés, selon Africa CDC. Mais des ONG assurent, elles, n'avoir reçu qu'un tiers environ de ce montant. Et, sur le terrain, le constat reste le même : les moyens manquent. Dans ce contexte, l'ONG Norwegian Refugee Council (NRC) réclame une « approche plus globale et plus inclusive, indispensable pour enrayer la propagation du virus ».

Il s'agit d'une épidémie qui vient s'ajouter à un contexte déjà fragile, selon le Norwegian Refugee Council (NRC). La province de l'Ituri - considérée comme l'épicentre de cette 17e épidémie d'Ebola en RDC - compte par exemple 69 camps de déplacés, rappelle l'ONG, et doit faire face à des conflits armés.

Anastassia Chkolenok, chargée de plaidoyer pour NRC au Congo, souligne au micro de Charlotte Cosset : « C'est pour ça que, pour nous, il est absolument crucial de pouvoir travailler tous ensemble et d'avoir une visibilité maximale sur qui intervient ou sur quel pilier, sur qui on peut finalement compter pour avoir peut-être des réponses conjointes, afin d'être sûrs de rattraper - on va dire - la dynamique de l'épidémie d'Ebola dans les différentes zones. »

Coordonner les moyens, car, sur le terrain, malgré les centaines de millions de dollars officiellement affectés, les manques sont criants.

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« Un fossé entre déclarations sur les chiffres et leur disponibilité sur le terrain »

Le Dr De-Joseph Kakisingi exerce à Bukavu, dans la province du Sud-Kivu, et préside le Conseil national des forums d'ONG, Humanitaires et de développement. Il se dit perplexe : « On sent vraiment un grand fossé entre les déclarations sur les chiffres et la disponibilité sur le terrain. Il y a des grèves, des personnels qui ne sont pas assez payés, et il y a des hôpitaux ou des sites où il n'y a pas de centre de traitement, où ils sont très peu en capacité. Et tout ça, c'est en fait contradictoire, on ne le comprend pas. Est-ce que réellement l'argent est réellement décaissé. Où est-ce que ça se joue ? »

Plusieurs acteurs appellent par exemple à renforcer le volet communautaire qui reste aujourd'hui négligé, pour devancer Ebola sur le terrain et rompre la chaîne de transmission du virus.

La RDC a déclaré officiellement le 15 mai une 17e épidémie d'Ebola, devenue en quelques mois la plus meurtrière de l'histoire de l'immense pays de plus de 100 millions d'habitants. Il n'existe à ce jour aucun vaccin spécifique contre la souche Bundibugyo, à l'origine de cette épidémie. Ebola, qui se transmet par contact avec les fluides corporels et provoque une grave fièvre hémorragique, a fait plus de 15 000 morts en Afrique au cours des 50 dernières années.