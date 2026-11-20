Un consortium d'entreprises américaines, Frontier Minerals, a remporté le 19 novembre 2026, un appel d'offres pour un important projet d'exploration de minerais critiques sur la côte kényane, qui était également convoité par des entreprises chinoises et australiennes.

La course aux minerais critiques africains ne décélère pas : les grandes puissances placent tour à tour leurs pions, avec ce jeudi, une victoire des États-Unis. Au Kenya, un consortium d'entreprises américaines, Frontier Minerals, a en effet remporté un important appel d'offres pour un projet d'exploration sur la côte, dans le sud-est du pays.

Le site est considéré comme extrêmement prometteur : Mrima Hill regorgerait de terres rares et de niobium, un minerai critique utilisé principalement dans les alliages d'aciers hautement résistants de l'industrie aérospatiale.

62 milliards de dollars

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La valeur des réserves de ce qui est aujourd'hui une petite forêt luxuriante de 3,6 km2 a été évaluée à un peu plus de 62 milliards de dollars. De quoi susciter la convoitise des grandes puissances, en dépit des coûts d'extraction et de production jugés élevés.

Chinois et Australiens concouraient ainsi. Mais c'est donc l'offre américaine qui a été retenue par l'administration kényane. Dans son communiqué, le ministère des Mines a salué « une passerelle vers un partenariat local significatif, dans un strict respect de la règlementation ».

Recours devant la justice

L'entreprise australienne RareX a d'ores et déjà indiqué à l'Agence France-Presse (AFP) qu'elle contesterait cette décision.

Par ailleurs, en juin dernier, une association kényane avait déposé un recours en justice, fustigeant l'absence de consultation publique autour du projet.

Mrima Hill, qui abrite des sanctuaires sacrés pour les populations locales, est depuis longtemps au coeur de différends. En 2013, les autorités avaient révoqué une licence minière accordée à une société kényane, invoquant des irrégularités. Une affaire de pot-de-vin, avait rétorqué l'entreprise, qui n'a depuis cessé de multiplier - en vain - les recours en justice.