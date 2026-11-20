Au Zimbabwe, le changement climatique met en difficulté, en premier lieu, les activités agricoles. Dans la province de Masvingo, déjà aride historiquement, les paysans sont confrontés à des pluies de plus en plus rares et à des chaleurs de plus en plus élevées. Mais la faune et la flore locales sont également affectées. Illustration au parc national Gonarezhou, « l'endroit des éléphants », en langue shona.

« Vous le voyez ? Un éléphant qui remue les oreilles », lance Forgive Hanyani. Ce guide est né sur les rives du fleuve Lundi, qui traverse le Gonarezhou. Un parc national situé dans le sud-est du Zimbabwe réputé pour les quelque 11 000 éléphants qu'il abrite, mais qui se déplacent de plus en plus.

« Les éléphants ont besoin de beaucoup d'eau, et de beaucoup de nourriture, explique Forgive Hanyani. Donc, lorsque la végétation diminue, à cause de la chaleur, leur habitat ne leur convient plus. Et quand les éléphants ne trouvent plus à manger, ils se déplacent ».

Une sécheresse renforcée par le retour d'El Nino

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La raréfaction des pluies et les chaleurs extrêmes - autour de 43 degrés durant ce reportage - ne perturbent pas seulement les éléphants. « Même les arbres que vous voyez perdent leurs feuilles plus rapidement qu'avant, souligne Forgive Hanyani. On voit aussi des changements dans le comportement des oiseaux migrateurs. Ici, nous avons par exemple des rolliers d'Europe. Normalement, ils viennent à la saison des pluies. Mais ils ne restent plus aussi longtemps qu'avant, à cause des températures élevées, et de tout ce que ça change. Ils repartent ».

Le guide poursuit : « Je pense que cette période, avec la chaleur qui augmente et les pluies qui ne viennent presque plus, va poser de vrais défis. »

Cette année, la sécheresse est renforcée par le retour d'El Nino, phénomène climatique cyclique qui devrait atteindre son pic au Zimbabwe d'ici la fin de l'année.