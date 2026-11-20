analyse

« Le président de la République, garant de la Constitution et du fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que de la continuité de l'État, a décidé de la mise en vigueur du projet de loi de finances rectificative pour l'année 2026, à travers le décret n° 2026-2416 du 19 novembre 2026. »

Ainsi en a décidé la présidence sénégalaise, à la suite du rejet, le 3 novembre dernier, par l'Assemblée nationale, dominée par le parti Pastef d'Ousmane Sonko, du projet de loi de finances rectificative soumis par le gouvernement.

Un passage en force, si l'on peut dire, même si la décision relève des prérogatives constitutionnelles du président de la République. En effet, l'article 68 de la Constitution autorise le recours au décret pour mettre en vigueur le budget rectificatif de 2026 sans passer par un vote parlementaire.

Le texte était jusque-là bloqué au Parlement, où les députés du Pastef l'avaient retoqué. Ces derniers exigeaient que le Premier ministre engage la responsabilité du gouvernement, une démarche qui aurait pu déboucher sur une motion de censure si leurs préoccupations n'étaient pas prises en compte. En somme, un véritable tir de barrage collectif contre l'Exécutif.

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Visiblement, le chef de l'État a donc préféré prendre les devants. Si cette décision permet, d'une certaine manière, de dénouer l'impasse sur le plan macroéconomique, sur le plan politique, en revanche, le problème reste entier. Entre les deux camps, on se rend coup pour coup. Et ce nouvel épisode intervient dans un contexte particulièrement tendu, marqué, la veille, par l'exclusion définitive de Diomaye Faye et d'une dizaine d'autres cadres des rangs du Pastef.

Une décision qui, à bien des égards, peut se comprendre. Le président lui-même a créé son propre parti, le Kiiraay, en juillet dernier, après sa rupture politique avec Ousmane Sonko et le limogeage de ce dernier de son poste de Premier ministre en mai 2026. Dès lors, on voit mal comment ces responsables auraient pu continuer à appartenir simultanément au Pastef et au nouveau regroupement politique du chef de l'État. L'exclusion apparaît donc, dans cette logique, comme une simple formalité, voire une conséquence prévisible de leur divorce politique.

Il n'en demeure pas moins que le décret présidentiel, intervenant au lendemain de cette décision d'exclusion, ne contribuera certainement pas à arranger les relations déjà exécrables entre les deux camps. L'escalade politique se poursuit, au risque de transformer les institutions en terrain de règlement de comptes entre anciens alliés.

En attendant, ce sont les Sénégalais qui risquent de trinquer. Car, comme le dit si bien l'adage, lorsque les éléphants se battent, c'est l'herbe qui en souffre le plus.