Un opposant enlevé en août 2025 par des soldats ougandais selon l'un de ses avocats, est réapparu le 18 novembre 2026 devant un tribunal militaire, incapable de marcher. Il a été inculpé de trahison. L'armée et le gouvernement ougandais ont à de multiples reprises nié détenir Sam Mugumya, alors que les disparitions forcées de voix critiques se multiplient en Ouganda, pays régulièrement critiqué par les organisations de défense des droits humains et l'ONU.

En Ouganda, Sam Mugumya, ancien assistant de l'opposant Kizza Besigye, a réapparu mercredi, devant un tribunal militaire, après près de quinze mois de disparition.

Une vidéo le montrant émacié, peinant à marcher, a suscité un tollé. Inculpé pour trahison, il conteste les faits.

Agather Atuhaire, responsable de l'ONG Agora Centre for Research, dénonce un climat d'impunité, au micro de Christina Okello : « Qu'une personne soit enlevée, torturée, mutilée comme nous avons pu le voir, qu'elle soit détenue illégalement au secret pendant quinze mois, puis inculpée devant un tribunal illégal et envoyée en prison, cela montre à quel point nous en sommes arrivés à un mépris total du droit. »

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« La justice ougandaise ne posera aucune question sur les mensonges sous serment »

Elle rappelle : « Durant ces quinze mois, l'État a affirmé devant les tribunaux que Sam n'était pas entre ses mains. Et maintenant, c'est ce même État qui le présente devant une cour martiale. Et la justice ougandaise ne posera aucune question sur les mensonges sous serment, ni sur le refus de respecter les décisions de justice qui ordonnaient aux autorités de le présenter devant un juge. »

Agather Atuhaire conclut : « La mère de Sam, qui a 83 ans, peut au moins trouver un peu de réconfort en sachant que son fils est vivant, et qu'elle pourra le voir, comme les autres membres de sa famille. »

Enlevé en août 2025, Sam Mugumya, 47 ans, était déjà apparu en octobre dernier dans plusieurs vidéos sur TikTok le montrant décharné, les jambes extrêmement raides, tentant de réapprendre à marcher.

Sam Mugumya était un assistant de Kizza Besigye, l'un des principaux opposants ougandais, lui-même enlevé au Kenya il y a bientôt deux ans, depuis lors détenu en Ouganda et hospitalisé en soins intensifs ces derniers mois.