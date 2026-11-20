Le 31 août, Moussa Kaka quittait les locaux de son média à Niamey pour regagner son domicile. Mais il n'y est jamais arrivé. Début octobre, après plusieurs semaines de silence, le ministre nigérien de la Justice avait affirmé à Reporters sans frontières (RSF) que le journaliste, que vous avez entendu raconter l'actualité nigérienne pendant des années sur notre antenne, était détenu et en vie. « Nous demandons aux autorités nigériennes la transparence, qu'elles disent où il se trouve, ce qu'on lui reproche et qu'elles garantissent ses droits fondamentaux », souligne aujourd'hui le président de l'Union des journalistes centrafricains (UJCA).

C'était le 31 août dernier au Niger. Ce soir-là, notre confrère Moussa Kaka quittait les locaux de son média à Niamey, la Radiotélévision Saraounia (RTS) pour regagner son domicile. Il n'y est jamais arrivé.

Après plusieurs semaines de silence, début octobre, le ministre nigérien de la Justice, Alio Daouda, a affirmé à Reporters sans frontières (RSF) que Moussa Kaka, que vous avez entendu raconter l'actualité nigérienne pendant des années sur notre antenne, était détenu et en vie. Il n'a toujours pas pu voir sa famille ni son avocat.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Organisations internationales et voix du continent continuent de dénoncer la violation des droits de notre confrère et d'appeler à sa libération, à l'instar d'Eustache Michael Mounzatela, président de l'Union des journalistes centrafricains (UJCA).

« La détention au secret d'un journaliste fragilise la liberté de la presse »

« Moussa Kaka est un journaliste respecté, une voix importante pour l'information au Niger et dans la sous-région, souligne-t-il au micro de Magali Lagrange. Le fait qu'il soit détenu sans que l'on connaisse clairement son lieu de détention, les motifs qui lui sont reprochés, ni qu'il puisse voir sa famille ou son avocat, est très préoccupant. Donc, nous demandons aux autorités nigériennes la transparence, qu'elles disent où il se trouve, ce qu'on lui reproche et qu'elles garantissent ses droits fondamentaux ».

Il poursuit : « La détention au secret d'un journaliste fragilise la liberté de la presse et le droit des citoyens à l'information. Donc, en tant que président de l'Union des journalistes centrafricains, j'appelle à la solidarité de toute la profession africaine. Moussa Kaka doit être retrouvé, protégé, et sa place est devant un micro ou bien dans sa rédaction, pas dans l'ombre. »