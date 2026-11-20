Rythme phare du Cameroun, le makossa a forgé l'identité musicale du pays et dépassé ses frontières, au point de s'imposer dans les palmarès de plusieurs pays du continent dans les années 1980 et 1990. Mais son heure de gloire semble passée : il recule face à d'autres styles portés par la jeunesse, le mbolé en tête. Certains artistes, dont beaucoup de jeunes, refusent pourtant de le laisser mourir.

Dans un cabaret de Douala, la ville du Cameroun où le makossa est né et s'est façonné, Seppo se produit en live. La jeune chanteuse fait partie de ceux qui entretiennent la flamme d'un rythme qui peine aujourd'hui à conquérir les jeunes publics. « Aujourd'hui, nous essayons de faire revivre ce patrimoine, et certains jeunes comprennent cela. Mon combat, c'est qu'ils viennent de plus en plus nous voir chanter », explique-t-elle.

Ils sont plusieurs comme elle à mener ce combat. Dans un studio du quartier Logpom, Keso peaufine son prochain EP, Six façons d'aimer, nourri des ingrédients qui ont fait la gloire du genre. « Je fais ce qu'on appelle aujourd'hui de l'afro-makossa, c'est-à-dire du makossa qui fusionne avec des musiques africaines. C'est d'ailleurs l'essence même du makossa, parce que le makossa a toujours été une musique de fusion », raconte-t-il.

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Reste à conquérir le public. C'est le défi d'Auger Kotto, en pleine répétition au Laboratoire musical de Bastos, à Yaoundé, à quelques jours d'un concert. « Je fais ce concert pour rendre hommage à mon père. Malheureusement, aujourd'hui, le makossa est un peu down, comme vous pouvez le constater. Mon spectacle du 20, c'est pour faire revivre l'essence du makossa sur scène », confie-t-il. Alors que le makossa brille peu dans les médias et les cérémonies de récompenses, ces nouveaux porte-flambeaux rêvent de le voir resplendir à nouveau sur les scènes camerounaises et internationales.

« Le makossa n'est pas mort »

Parmi ceux qui se voient bien sauver le makossa, on trouve également l'artiste Sergeo Polo. Pour lui, la clé, c'est la transmission aux nouvelles générations, et la production. Il vient de sortir le titre « Baninga Mabé ». Il se veut optimiste : « Le makossa n'est pas mort. Il a peut-être perdu de sa valeur d'antan, mais pour moi, la transmission est en train de se faire. Il y a beaucoup de jeunes qui sont en train de revenir au makossa typique. J'ai aussi chanté avec beaucoup de doyens. Ces anciens qui acceptent de chanter avec nous, c'est une forme de transmission. Ils nous demandent de garder le cap, de toujours tenir haut le drapeau et le flambeau de la musique camerounaise, ou du moins d'une partie de la musique camerounaise, qu'est le makossa. J'ai un titre qui marche très fort, qui s'appelle "Baninga Mabé", ce qui veut dire "les mauvais amis". On le danse partout, et c'est une chanson typiquement makossa. Cela me fait d'ailleurs plaisir, parce que j'ai vu beaucoup de jeunes qui commencent à reprendre d'anciennes chansons makossa. Pour que le makossa ne soit pas ce rythme dont on parle au passé », se réjouit-il.