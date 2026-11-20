Au Mali, les enseignants-chercheurs du Syndicat national de la profession (Snesup) ont voté le 18 novembre 2026 « à l'unanimité » la poursuite de la grève enclenchée le 26 octobre et qui paralyse depuis plus de trois semaines la quasi-totalité des universités et établissements d'enseignement supérieur du pays. Réunis en assemblée générale mercredi 18 novembre, les participants n'ont pas hésité : « En l'absence de propositions concrètes » de la part des autorités de transition, pas question pour eux de s'arrêter.

Pas une seule voix contre : les enseignants-chercheurs du Snesup réunis dans un amphithéâtre de la faculté des sciences de Bamako ont décidé à l'unanimité de poursuivre la grève, jusqu'à ce que le montant de la prime de recherche - qui leur est théoriquement acquise depuis un décret présidentiel de 2017 - soit enfin calculé, qu'une date soit officiellement fixée pour son application et que les autorités de transition du Mali s'engagent à payer les arriérés, qui s'accumulent donc depuis près de dix ans.

Rencontre avec la sécurité d'État

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Après une longue période sans aucune réaction des autorités, les représentants du syndicat ont récemment rencontré les ministres concernés - celui de l'Éducation supérieure et celui du Travail et de la fonction publique. Ils ont également été reçus par la sécurité d'État, qui dépend de la présidence et qui surveille toujours de près les mouvements sociaux.

Bilan : aucun résultat et « aucune proposition concrète », selon le Snesup. Les enseignants-chercheurs poursuivent donc la grève. De source syndicale, les militants présents à l'assemblée générale ont même « cotisé sur place » et rassemblé, dans un premier temps, 108 000 francs CFA (environ 164 euros) pour financer la suite du mouvement.

Année de l'éducation, munitions de l'armée et lycéens de France

Sollicité par RFI, le ministère de l'Enseignement supérieur n'a pas souhaité commenter. À l'issue de l'Assemblée, le secrétaire général du syndicat, Oumar Coulibaly, a interpelé le président de transition pour qu'il « règle la question », rappelant au passage que le général Assimi Goïta avait décrété 2026 « année de l'éducation et de la culture », et qu'il s'agissait désormais de la « sauver ».

« L'objectif n'est pas le bras de fer, c'est de se faire entendre, explique à RFI un enseignant-chercheur impliqué, sans être en pointe dans le mouvement. La lutte continue pour un droit qui est aussi important que les munitions de l'armée. » Un autre rappelle : « Le risque de répression existe, mais les autorités vont avoir peur d'un effet de contagion... Comme avec les lycéens en France. »