La Tanzanie vient de passer une « étape majeure » dans la protection du droit des enfants : c'est ce qu'affirme l'association tanzanienne des droits humains LHRC. Depuis début novembre, les punitions corporelles sont interdites dans les écoles après qu'un parent a demandé justice pour son enfant décédé des suites de maltraitance par son enseignant, pendant la classe.

Désormais, même les quatre coups de bâton par élève, jusqu'ici autorisés par la réglementation, sont proscrits : en Tanzanie, dans des classes où se côtoient parfois 100 élèves, le recours aux punitions corporelles faisait partie du quotidien.

Ce n'est désormais plus le cas, pour le plus grand soulagement d'Hans Ndengize Roy, en charge de la défense et l'aide juridique à l'ONG Femmes, droit et développement en Afrique : « C'est une étape très très importante pour renforcer la protection des enfants prévue par la loi. »

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À l'origine de cette décision, une affaire judiciaire dans laquelle l'ONG s'est engagée avec d'autres organisations des droits humains. En février 2025, un jeune garçon est frappé avec un bâton par son enseignant pour n'avoir pas respecté les règles d'un devoir à rendre. Il sera ensuite emmené à l'hôpital où il décèdera d'une hémorragie interne au cerveau, liée aux coups.

Cause de plusieurs décès

Selon un rapport de l'ONG tanzanienne de défense des droits humains LHRC, entre 2018 et 2024, dix élèves seraient décédés des suites de coups infligés par leur enseignant pendant la classe. Si cette récente décision de justice est un pas en avant, Hans Ndengize Roy estime qu'elle ne suffit pas : « Cette décision en elle-même ne peut pas résoudre le problème mais nous croyons qu'elle peut contribuer à un mouvement plus large contre les punitions corporelles dans les écoles. Nous avons aussi besoin de sensibiliser le public, d'une mise en oeuvre efficace de cette décision et de transparence. »

Une bonne nouvelle pour les écoliers tanzaniens et défenseurs des droits humains qui se disent confiants quant à la mise en place de cette nouvelle interdiction.