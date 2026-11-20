La chaîne de télévision publique burkinabè (RTB) est interdite en Guinée à la suite d'une décision publiée le 19 novembre 2026 par la Haute Autorité de la communication (HAC). En cause : la diffusion d'une caricature du président Mamadi Doumbouya dans le cadre d'un éditorial jugé « hostile » consacré aux expulsions par Conakry d'orpailleurs clandestins, notamment burkinabè. Ce dossier tend les relations entre les deux pays.

Après le temps des sorties diplomatiques, Ouagadougou et Conakry s'opposent désormais par éditoriaux. En fin de journal, le 14 novembre, la radiotélévision du Burkina Faso (RTB) diffusait un éditorial suggérant que les autorités guinéennes seraient bien plus fermes envers les petits orpailleurs qu'envers les grandes sociétés minières. Cet éditorial était illustré par des caricatures de presse, dont l'une représentait le président de la Guinée, Mamadi Doumbouya, ce qui a visiblement provoqué la colère de Conakry.

Dès le surlendemain, la direction de la communication présidentielle guinéenne s'est fendue d'un édito fleuve au journal télévisé, évoquant l'« hostilité [...] de cette caricature » : un « message crépusculaire d'une autorité, à la dérive » qui aurait « perdu le gouvernail ».

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Jusqu'à présent, Ouagadougou s'était contenté de qualifier « d'opération fort déplorable et regrettable » l'expulsion de dizaines de milliers d'orpailleurs clandestins, dont de nombreux burkinabè, depuis que la Guinée a interdit l'exploitation artisanale de l'or dans son septentrion. « On a été un peu indulgents, par panafricanisme, avait affirmé Mamadi Doumbouya. Mais, à partir de maintenant, on veille au respect des règles et de notre pays », a prévenu le chef de l'État guinéen.