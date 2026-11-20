Quelques jours après le vote du 25 octobre 2026 au Parlement algérien actant l'envoi d'unités militaires au Niger pour « sécuriser les intérêts énergétiques », un premier convoi de carburant, entouré d'une escorte militaire, est entré au Niger, direction Agadez, dans le nord du pays. Durant les quelques jours avérés de présence militaire algérienne sur place, de nombreuses infox se sont propagées sur les réseaux sociaux. RFI a pu retracer précisément le parcours du convoi et démonter certaines rumeurs sur l'installation de militaires algériens au Niger après leur mission d'escorte du convoi.

Ces derniers mois, l'Algérie et le Niger ont multiplié les partenariats dans le secteur de l'énergie : construction d'une centrale électrique à Niamey, forage d'un puits pétrolier à Kafra. C'est « à la demande du Niger » que le chef de l'État algérien, Abdelmadjid Tebboune, a décidé, fin octobre 2026, d'autoriser l'envoi d'unités militaires chez son voisin.

Niamey faisant face à une pénurie de carburant compte tenu du contexte international et de la situation au Moyen-Orient, l'Algérie a décidé d'envoyer 53 camions-citernes en urgence, escortés militairement. Les véhicules sont fournis par la compagnie publique Naftal et le convoi est parti de la raffinerie de Sbaa, dans la wilaya d'Adrar, au sud de l'Algérie. Au total, ce sont plus de 1,6 million de litres de carburant qui ont été acheminés en quelques jours vers le Niger.

D'Arlit à Agadez : le parcours du convoi

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L'authentification, la géolocalisation et l'analyse des rares images amateurs publiées sur les réseaux sociaux permettent d'en savoir plus sur le parcours de ce convoi. Le vendredi 30 octobre 2026, la colonne de véhicules est photographiée au niveau du bureau des douanes d'Arlit, à proximité de la frontière algérienne, dans le nord du Niger. Elle progresse alors sur la route nationale 25.

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Accepter Gérer mes choix Vingt-quatre heures plus tard, le convoi est filmé 232 kilomètres plus au sud, dans les rues d'Agadez, à moins de cinq kilomètres de la Base militaire aérienne 201. On retrouve les camions-citernes ainsi que plusieurs véhicules appartenant à l'armée et à la gendarmerie algérienne.

À partir de ce moment-là, il est impossible de suivre la progression du convoi. Nos sources algériennes et nigériennes nous confirment que l'escorte militaire est repartie avec le convoi de carburant dès lors que le déchargement a été effectué. « Si le convoi est vide, les camions doivent revenir, et les soldats également », nous affirme l'une de nos sources. Impossible donc d'en savoir beaucoup plus à ce stade, le convoi est-il reparti de nuit ? A-t-il fait des escales ? Nous avons contacté la société Naftal et la raffinerie de Sbaa pour avoir plus de détails sur le retour du convoi, mais pour le moment, aucune d'entre elles n'a répondu à nos sollicitations.

Présence à Madama ?

Selon une information publiée par Jeune Afrique, des militaires algériens devraient être déployés dans la base de Madama, non loin de la frontière libyenne. Cette installation a été occupée par l'armée française dans le cadre de l'opération Barkhane. À ce stade, les images satellites que nous avons consultées ne permettent pas de documenter le moindre mouvement sur place.

Le possible déploiement dans la base de Madama a largement fait parler sur les réseaux sociaux et dans les médias internationaux. Pour le moment, « il n'y en a pas », nous assure une source spécialisée dans les questions de défense. L'état de ce complexe militaire laisse également dubitatif : « La base n'est pas préparée, à découvert, et loin des routes logistiques. Il pourrait y avoir un avant-poste », nous explique-t-on.

Le choix de Madama n'est donc pas erroné, mais l'occupation de cette base n'est pas encore d'actualité. Cependant, la constitution d'une base principale dans le nord du Niger a très certainement déjà été préparée : « Probablement du côté d'Agadez », précise une source.

La désinformation s'active

Sur les réseaux sociaux, la présence algérienne au Niger suscite de nombreuses rumeurs. Au fil de la progression du convoi, les fausses informations, notamment diffusées par des comptes pro-marocains, se sont multipliées. C'est le cas de ces images ultraréalistes censées documenter la présence de soldats algériens quelque part au Niger.

Comme l'indique la présence du filigrane SynthID, ces images ne sont pas authentiques. Elles ont été générées ou manipulées par intelligence artificielle via l'outil d'OpenAI, la société américaine derrière ChatGPT.

On note également quelques incohérences visuelles, comme ce Mercedes-Benz Classe G blanc et vert de la gendarmerie algérienne. En comparant cette image avec des photos authentiques, on réalise que l'essieu arrière n'est pas correctement situé. De plus, l'inscription lلدرك lلوطنى est normalement écrite sur les deux portières, et non sur une seule.

Un des fusils d'assaut qui équipe l'un des prétendus soldats algériens pose également problème. En effet, le modèle ne correspond pas au standard de l'armée algérienne. « Ça ne ressemble pas au modèle algérien », affirme un spécialiste des questions de défense. « Il n'y a pas de rails picatinny sur les crosses, ça ressemble à un modèle russe des années mille neuf cent quatre-vingt-dix ».

D'après nos recherches, ces images mensongères sont apparues pour la première fois sur un mystérieux blog dédié aux questions sécuritaires et militaires régionales, le 5 novembre 2026. Des internautes, visiblement bien informés, confirment que ces clichés sont mensongers.

Images détournées

Depuis l'entrée du convoi protégé par l'armée algérienne, aucune information fiable n'a émergé sur le moment du retour en Algérie de l'escorte et des camions de ravitaillement. En revanche, de fausses informations circulent. Plusieurs comptes sur X font ainsi état, à tort, d'une frappe aérienne qui aurait visé le convoi dans le nord du Niger ou à l'extrême sud de l'Algérie, dans la nuit du 17 au 18 novembre. Des vidéos circulent, dont une montrant des cercueils supposés de soldats algériens tués lors de cette opération.

Or, ces images ont déjà été diffusées à la fin du mois d'août. Elles ont été tournées à Jijel, sur la côte méditerranéenne de l'Algérie, qui a été la proie d'incendies meurtriers cet été. Plusieurs comptes avaient diffusé cette même vidéo sur Instagram.

Nous avons également repéré plusieurs images sorties de leur contexte, utilisées à tort pour illustrer la présence militaire algérienne au Niger. Exemple avec cette photo montrant quatre soldats à proximité d'un blindé.

Vérification faite, cette photo a été prise le 31 janvier 2013. Comme l'indique la légende originale, elle montre des soldats algériens montant la garde à la station de gaz d'In Amenas, dans la région de Tiguentourine, dans l'est de l'Algérie.

Pour l'instant, très peu d'informations sur d'autres missions militaires algériennes ont été communiquées. Le chef d'état-major algérien, Saïd Chengriha, a toutefois qualifié, lors d'une prise de parole le 8 novembre dernier, de « décision historique » l'autorisation d'envoi d'unités militaires par le président Abdelmadjid Tebboune.