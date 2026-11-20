Après 35 années de service à l'express, qu'il avait rejoint en 1991, Yousouf Faugoo, connu sous le surnom Issoup, s'est éteint le mardi 17 novembre. Son départ laisse le souvenir d'un homme dévoué, généreux et profondément attaché à son travail.

Pour Denis Ithier, ancien Group Chief Executive Officer de La Sentinelle Ltd (LSL), Issoup était bien plus qu'un collègue. C'était un homme de travail, profondément attaché à son métier, qui a consacré plus de 35 ans de sa vie à LSL et au monde de la presse. «C'était quelqu'un de très dévoué, qui adorait son travail et qui était toujours disposé à aider», se souvient-il. Lorsque Denis Ithier rejoint LSL en 1990 comme Marketing Manager, il découvre un homme déjà bien ancré dans le quotidien du journal. Issoup exerçait alors le métier de plieur, une fonction essentielle à l'époque où les pages du journal devaient être assemblées manuellement, les presses ne permettant pas d'imprimer toutes les pages en une seule fois.

Issu d'une famille de vendeurs de journaux, Issoup avait commencé à travailler très jeune. Son père vendait les journaux à La Chaussée. Après le décès de celui-ci, il avait repris cette activité, tout en poursuivant son travail de plieur. Malgré une scolarité qu'il n'avait pas pu achever, il avait trouvé sa place dans cet univers auquel il était profondément attaché. «C'était un travail difficile. Il travaillait toute la nuit. Ces personnes vivaient la nuit et essayaient de se reposer un peu pendant la journée», souligne Denis Ithier, qui rappelle son dévouement et sa disponibilité.

Au fil des années, leur relation professionnelle s'était transformée en une véritable amitié. «C'est quelqu'un que je regrette beaucoup», confie-t-il avec émotion. Informé par le fils d'Issoup, qui l'avait appelé de l'Angleterre pour lui annoncer que son père était à ses derniers moments, Denis Ithier s'était immédiatement rendu à l'hôpital et l'avait retrouvé aux soins intensifs, la veille de son décès.

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Pour Teeroovengeedum Camatchee, ancien responsable des plantons à LSL, Issoup était un homme d'une grande gentillesse. «Il était calme, généreux et toujours prêt à aider ceux qui étaient dans le besoin», se souvient-il. Pour Yousouf Mamode, réceptionniste au bureau de l'express à Port-Louis, Issoup était comme un frère. «C'était un travailleur coopératif, courageux et toujours prêt à rendre service. Nous avons traversé ensemble des moments difficiles et nous nous sommes toujours soutenus. Chaque matin, il venait me rendre visite au bureau. Il refusait rarement d'aider quelqu'un dans le besoin», se souvient-il.