Addis Ababa — Le président désigné de la COP32, Gedion Timothewos, et le président des négociations de la COP31, Chris Bowen, ont discuté du renforcement de la coopération entre les deux présidences afin de tirer parti des négociations en cours et de faire progresser le programme d'action en faveur de l'électrification vers des résultats concrets, selon la COP32 Éthiopie.

Au cours de la réunion qui s'est tenue en marge de la COP31, Gedion a félicité la présidence de la COP31 pour la manière dont elle a mené les négociations, en soulignant notamment la transparence du processus, la publication rapide du premier projet de décision-cadre et les progrès réalisés à ce jour.

Le président désigné de la COP32 a réaffirmé le soutien de l'Éthiopie à une conclusion fructueuse de la COP31, exprimant son espoir que la conférence aboutisse à un résultat fort et clair sur lequel la future présidence de la COP32 pourra s'appuyer.

De son côté, Chris Bowen a remercié l'Éthiopie pour son soutien au programme d'action en faveur de l'électrification et a exprimé son engagement à faire progresser cette initiative vers des résultats concrets.

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Il a également souligné la volonté de l'Australie de s'associer à l'Éthiopie et de la soutenir pour assurer le succès de la COP32, mettant en avant l'importance de la coopération entre les deux présidences.

La COP31, 31e Conférence des Nations unies sur les changements climatiques, se tient à Antalya, en Turquie, du 9 au 20 novembre 2026, et rassemble des représentants des gouvernements et d'autres parties prenantes afin de faire progresser la coopération internationale en matière de changement climatique.

La Turquie accueille la conférence, tandis que l'Australien Chris Bowen occupe le poste de président des négociations dans le cadre de l'accord de partenariat entre la Turquie et l'Australie.

L'Éthiopie devrait accueillir la COP32 en 2027, suite à l'acceptation de sa candidature lors de la COP30 à Belém, au Brésil, ce qui fait de cette prochaine conférence une nouvelle étape majeure dans le processus international de négociation sur le climat.