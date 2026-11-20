Ils ne désespèrent toujours pas. Malgré les nombreux échecs des tentatives qui se suivent presque partout dans le pays, les candidats à la migration irrégulière continuent de tenter cette aventure périlleuse.

Dans la nuit du 18 au 19 novembre, 62 nouveaux candidats ont été interpellés à Kafountine par la brigade de proximité de la localité. Il s'agit de 44 sénégalais dont 42 hommes, une femme, une mineure de 12 ans seulement et de 13 gambiens dont 8 femmes, 5 hommes dont un mineur de 9 ans seulement, et enfin de 5 guinéens tous des hommes.

« Suite à un renseignement faisant état d'un probable départ au bolong de Etinpack dans la commune de Kafountine, un transport a été effectué sur les lieux où dispersés par petits groupes, ils ont été appréhendés et regroupés entre 5 heures et 8 heures », détaille une source sécuritaire.

Les candidats parmi lesquels il y a d'éventuels passeurs ont été conduits à la brigade de proximité pour identification.

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Depuis presqu'une semaine, la brigade de proximité de Kafountine et la brigade territoriale de Diouloulou mènent des opérations de recherche, d'interception et d'interpellation de candidats et surtout des meneurs notamment les organisateurs, convoyeurs, facilitateurs, passeurs et logeurs dans le secteur de Kataba 1, Abéné, Dianah, Niafrang, les bolongs des îles Karone.