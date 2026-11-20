L'affaire Abdoulaye Touré a été renvoyée aujourd'hui au 10 décembre 2026 pour plaidoirie, à la demande des conseils de la défense. Le dossier a été évoqué devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Dakar, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République contre les ordonnances de mise en liberté provisoire rendues par le doyen des juges d'instruction au profit de plusieurs inculpés.

Pour rappel, à la date du 22 septembre dernier, les juges des premier et deuxième cabinets du tribunal régional hors classe de Dakar avaient inculpé quatre personnes interpellées par la Section de recherches (Sr) de la gendarmerie de Colobane dans le cadre du dossier de Pape Abdoulaye Touré, qui reproche aux mis en cause de l'avoir séquestré et torturé. Djibril Gaye a été inculpé et placé sous mandat de dépôt pour association de malfaiteurs, crime contre l'humanité commis sur la période allant du 1er février 2021 au 25 février 2024 et torture.

Guindo Traoré, préposé à la sécurité au domicile de l'ancien ministre de la Jeunesse Pape Malick Ndour, ainsi que deux agents de sécurité du Centre des oeuvres universitaires de Dakar (Coud) ont été inculpés pour les mêmes chefs, mais placés sous contrôle judiciaire. Amadou Tidiane Cissé, alias Kabakrou, et Ibrahima Ndiaye sont également sous contrôle judiciaire. Pour ce qui est de Djibril Diaw, il a été mis sous bracelet électronique.