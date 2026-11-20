«Si vremem enn dimounn inn kone kouma fer pou vinn milioner, ou panse li pou rod vinn montre ou ?» -- Dr Jean Lou Kwet Ng, expert en intelligence artificielle et spécialiste des technologies financières

Bitcoin, blockchain, finance décentralisée et volatilité des cryptomonnaies : autant de notions qui suscitent un intérêt grandissant, mais qui restent encore méconnues du grand public. Dans cet entretien accordé à l'express, le Dr Jean Lou Kwet Ng, spécialiste des technologies financières, titulaire de deux doctorats en finance quantitative et en intelligence artificielle quantique, décrypte les mécanismes de cette économie numérique.

Il revient notamment sur le fonctionnement de la blockchain, les opportunités offertes par les actifs numériques et les défis auxquels Maurice doit faire face pour mieux se positionner dans la révolution Fintech. Il met également en garde contre les risques liés à la forte volatilité des cryptomonnaies et aux promesses de gains rapides véhiculées sur les réseaux sociaux.

Son principal conseil aux investisseurs potentiels : comprendre le fonctionnement d'un actif avant d'y placer son argent. Une démarche essentielle dans un univers où les possibilités de gains s'accompagnent aussi de risques de pertes considérables.