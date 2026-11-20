Le groupe affiche une progression de 6 % de son chiffre d'affaires, à Rs 10,7 milliards, et de 9 % de son EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization), à Rs 2,2 milliards, au premier trimestre de l'exercice 2026-2027. Son résultat après impôt atteint Rs 411 millions. En parallèle, ER Group relève son dividende intérimaire et poursuit ses investissements dans plusieurs secteurs de l'économie.

ER Group augmente la rémunération de ses actionnaires. Son conseil d'administration a déclaré un dividende intérimaire de Re 0,73 par action pour l'exercice se terminant le 30 juin 2027, contre Re 0,69 l'année précédente. Cette distribution, qui sera effectuée avant le 31 décembre 2026, bénéficiera aux 6 041 actionnaires du groupe, dont 5 596 particuliers.

Cette base actionnariale comprend également 326 fonds de pension et de prévoyance, ainsi que des compagnies d'assurance et des sociétés d'investissement. Une part importante des actionnaires individuels est issue des anciens actionnariats d'ENL et de Rogers.

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«Notre dividende est versé à plus de 6 000 actionnaires, pour l'essentiel des particuliers et des fonds de pension qui ont placé leur épargne dans le groupe. Le faire progresser, c'est répondre à la confiance qu'ils nous accordent. Nous le faisons en continuant d'investir dans le pays, du financement durable à l'agriculture», souligne Gilbert Espitalier-Noël, Group Chief Executive Officer d'ER Group.

Une analyse sectorielle du groupe montre que les segments Real Estate, Hospitality & Travel et Finance ont principalement soutenu la performance trimestrielle. En revanche, les activités liées à la canne à sucre ont subi la hausse des coûts de production. Le commerce a également enregistré un recul, en raison d'une base de comparaison élevée, les ventes de véhicules d'Axess ayant été exceptionnellement importantes en juillet de l'année précédente. Technology & Energy demeure bénéficiaire, grâce à l'augmentation des revenus issus des projets photovoltaïques.

Le groupe adopte par ailleurs une nouvelle présentation de ses résultats, articulée autour de six segments opérationnels. Les activités Commerce & Manufacturing et Logistics sont désormais regroupées dans Commerce & Logistics, qui intègre également la restauration rapide.

Parmi les faits marquants du trimestre, Oficea a émis la première obligation liée à la durabilité du groupe. Deux autres immeubles ont obtenu leur certification de bâtiment vert, tandis que Les Terrasses de Telfair ont décroché une pré-certification LEED Homes Gold.

Dans l'agriculture, ER Agri a réceptionné sa première machine de récolte du thé, dont la mise en service est prévue au prochain trimestre. La certification Bonsucro de ses activités de culture de la canne à sucre a également été renouvelée jusqu'en août 2029.

Dans l'hôtellerie, le Veranda Pointe aux Biches et le Trou aux Biches ont fait l'objet d'une rénovation complète. À Bagatelle, Ascencia a finalisé un nouveau pôle de loisirs autour de la franchise Flip Out.

Pour l'ensemble de l'exercice se terminant le 30 juin 2027, ER Group anticipe un EBITDA d'environ Rs 12,5 milliards.