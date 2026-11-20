interview

Cette semaine est riche en événements pour Pédostop. Lundi, cette organisation non gouvernementale (ONG) a animé une conférence publique sur l'importance pour le monde associatif et éducatif d'avoir une «Child Safeguarding Policy», destinée à créer un environnement plus sûr pour chaque enfant. Mardi et mercredi, deux sessions de formation ont été animées par trois experts du Centre for Human Rights de l'université de Pretoria en Afrique du Sud, et ceci, afin de permettre aux ONG et aux écoles d'en savoir plus sur l'élaboration d'une telle politique. Ces activités culmineront en colloque le vendredi 20 novembre pour marquer la Journée mondiale de l'enfance. On fait le point avec Virginie Bissessur, directrice de Pédostop.

Qu'est-ce qu'une «Child Safeguarding Policy» ?

C'est un protocole interne à une institution qui vient jeter les bases de qui fait quoi quand un enfant révèle, au sein de l'institution, avoir subi des violences sexuelles, physiques, négligences, peu importe qu'il ait subi les violences au sein de l'institution ou en dehors de celleci. Ce protocole vient dire à chaque acteur de l'institution quel est son rôle dans la protection de l'enfance, qui doit recueillir la parole de cet enfant-là, sous quel format, la faire passer à qui de droit qui doit prendre une décision - est-ce qu'on rapporte ou pas le cas, on appelle les parents ou pas -, bref, c'est tenir compte de toute la marche à suivre de la prise en charge de la parole d'un enfant qui révèle une violence.

Est-ce à dire que cette politique est une «one size fits all» ou chaque organisation doit avoir la sienne ? Et est-ce que les instances policières et judiciaires, sont également impliquées dans l'élaboration de cette politique ?

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Au niveau de l'élaboration, on n'implique pas encore le judiciaire ou la police. C'est un protocole en interne. Chaque institution a ses propres particularités, par exemple les scouts ne sont pas similaires à une école où on est within school hours ou en dehors des school hours. Chaque institution doit adapter le protocole par rapport à ses particularités et surtout chaque institution doit comprendre que protocole ou pas, le mandatory reporting s'applique et est clair. Any educational institution a la responsabilité de contacter les autorités immédiatement quand un enfant révèle avoir été victime de quoi que ce soit.

Le «mandatory reporting» est donc la partie commune du protocole à toutes les organisations ?

Exactement. Le protocole va décider qui prend la décision d'appeler la police, on what grounds, est-ce qu'on a suffisamment de preuves pour pouvoir faire un case de police ? Est-ce que cela va se retourner contre l'institution pour diffamation ? Qui on est en train d'accuser ? Est-ce que c'est le parent direct ? Est-ce que c'est un oncle dans la famille ? Enfin, toutes ces questionslà vont être discutées et on va essayer de trouver ensemble, lors de ces formations, le best way forward pour que non seulement l'institution protège l'enfant, mais que l'institution se protège elle-même, pour qu'on ne vienne pas lui reprocher par la suite de n'avoir rien fait et d'avoir brossé le cas sous le tapis.

Vos formateurs sont du Centre for Human Rights de la faculté de droit de l'université de Pretoria. Pourquoi avoir choisi ce centre ?

Je les ai choisis parce qu'ils font un énorme travail sur tout ce qui est droit des enfants en Afrique. Et Maurice fait partie de l'Afrique. Le pays a signé le protocole de Maputo, la Déclaration universelle des droits de l'enfant, et je pense qu'on n'a même pas appliqué un tiers de toutes leurs recommandations. Donc, ces personnes sont des experts dans comment on passe du droit à l'application concrète de ce droit, comment cela se traduit dans la réalité et comment les principes de best interest of the child doivent guider notre réflexion et notre action à travers tout ce qu'on fait.

Hormis le monde associatif, qui a été invité à ces formations ?

Toutes les institutions, c'est-à-dire toutes les écoles, les ONG avec lesquelles on a l'habitude de travailler. Moi, j'ai même pensé aux corporates parce que par exemple, dans le milieu hôtelier, il y a des Kids Club. Donc, il est important de savoir ce qui se passe aussi dans ce milieu car il faut regarder les choses en face : les pédophiles viennent en vacances avec leurs victimes. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ça dans le Kids Club ? Qui prend la responsabilité de rapporter, de parler aux parents, etc. ? On est fully booked pour ces formations, c'est-à-dire, à peu près 35 personnes.

Les autorités ont-elles été invitées ?

Oui, tout à fait. La police, le ministère de l'Égalité des genres, le Probation office, le ministère de la Santé, etc. Donc, on a quand même pas mal de personnes intéressées qui ont confirmé leur présence. C'est une formation payante car elle entraîne des frais de faire sortir trois experts de l'Afrique du Sud et de les recevoir pendant une semaine parce qu'il n'y a pas que les deux jours de formation. Il y a eu une conférence publique dans l'après-midi de lundi. Il y a eu deux jours de formation, soit un workshop tailor-made pour la police, un autre pour l'Institute of Judicial and Legal Studies, le judiciaire. Et on termine vendredi par la célébration du World Children's Day où on showcase un joli petit projet qu'on a fait en collaboration avec le Directeur des poursuites publiques (DPP), financé par l'Australian High Commission.

En quoi consiste ce projet ?

Ce sont deux vidéos et deux magazines sur deux thématiques différentes. La première est la protection de l'enfance. Donc, dans la première vidéo, ce sont des enfants qui s'adressent à leurs semblables pour leur expliquer comment marche la Children's Court et leur faire comprendre que cette cour n'est pas une cour où ils vont avoir des problèmes. Au contraire, c'est une cour où on est là pour les protéger et les écouter. Et il y a bien sûr un petit magazine qui va avec les enfants, où il est question de leurs supers pouvoirs, c'est-à-dire qu'on leur dit dedans : tu as le droit de dire non, tu as le droit de partir, tu as le droit de dire à quelqu'un quand tu n'es pas à l'aise, etc. Et puis, on a fait la deuxième vidéo sur la violence domestique, quels sont les nouveaux amendements qui sortent avec la nouvelle loi, comment les personnes victimes de violence domestique peuvent mieux se protéger et mieux faire respecter leurs droits. Là également, on a une vidéo, et aussi un magazine qui va sortir et qui sera distribué au plus grand nombre.

Comment ce projet s'est-il mis en place ?

Il y a eu un call for proposal de l'Australian High Commission et la thématique, c'était la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants. On a répondu en collaboration avec le bureau du DPP et on a gagné le call. On a terminé l'implémentation du projet et le vendredi 20 novembre, on va rendre public tout cela pour montrer aussi aux institutions qu'on peut collaborer. On veut montrer que c'est possible pour une institution publique et une ONG de marcher main dans la main et dans la même direction. Et d'ailleurs, c'est ce qui est souhaitable. Aucune institution, aucune ONG ne peut travailler seule dans son coin. Le problème, c'est une chaîne. Quand l'enfant commence à parler, il rentre dans une chaîne et chaque maillon doit faire son travail. Chaque maillon doit pouvoir collaborer, discuter, échanger des informations nécessaires. On doit faire attention à la confidentialité par rapport aux dossiers mais il faut que l'information circule. Ce qu'on voit pour l'instant, c'est que chaque institution fait son dossier et ensuite, tout atterrit sur le bureau du DPP. Mais personne ne s'est consulté avant.

Qui au sein de chaque institution doit être chargé de l'application de la «Child Safeguarding Policy» ?

Le responsable du day-to-day de l'institution. Ce n'est pas le board member qui est loin du terrain qui va l'appliquer. C'est le responsable de la gestion quotidienne de l'institution qui doit mettre cela en place et qui doit former son personnel, de même que mettre les requirements en place. Par exemple, quand on recrute, comment on s'assure que la personne qui vient est nette et ne posera pas de problème ou ne sera pas un danger pour les enfants? Comment on s'assure de cela ? Si on a, nous-mêmes dans notre institution, un membre du personnel qui fait quelque chose d'inapproprié, comment on gère la situation ? Quelles étapes on doit respecter pour que les droits de la personne qui a mal agi soient un minimum aussi respectés, mais que les enfants soient quand même protégés et qu'on arrive à éloigner cette personne, tout en respectant le droit du travail, mais à l'éloigner et à protéger les enfants.

Il est question d'un follow up en janvier.

En janvier, il y a un suivi par rapport à ces événements de novembre. Les organisations qui ont participé à la formation peuvent retourner vers les formateurs pour évoquer comment ils ont essayé d'appliquer la politique dans leur institution et dire s'ils ont besoin d'informations supplémentaires sur tel ou tel point.

C'est un genre de validation ?

Pas juste de validation, mais c'est un suivi pour voir s'ils ont réussi à bien appliquer la Child Safeguarding Policy, si elle fonctionne et s'il y a des choses difficiles pour eux.

Le délai imparti entre la formation et l'application de la politique et son suivi n'est-il pas trop court pour les ONG ?

On compte sur les institutions pour faire le travail aussi vite que possible. Et puis, nos formateurs ont d'autres missions et sont des gens extrêmement occupés. On est déjà chanceux de les avoir pour une semaine en présentiel. Bien sûr qu'on aurait voulu un peu plus de temps. Mais malheureusement, calendar-wise, on ne peut faire autrement. Il appartient aux institutions de jouer le jeu aussi.

Où et quand les vidéos seront-elles diffusées ?

Sur les réseaux sociaux, à partir de la semaine qui suit le colloque. On va aussi les poster sur les réseaux sociaux de Pédostop et tagger nos partenaires.

Sont-elles en «Kreol Morisien» (KM) ?

Oui, pour que ce soit accessible au plus grand nombre. C'est vrai que certains mots peuvent faire peur à un enfant, comme Ancillary order, Protection order, etc. Il a donc fallu qu'on fasse les vidéos en KM simple pour que tout le monde puisse comprendre clairement l'information.

Où les magazines seront-ils distribués ?

Auprès des ONG. On va aussi essayer du côté des écoles, mais rien n'est sûr. Comment voulez-vous qu'on fasse de la prévention si la porte du ministère de l'Éducation reste hermétiquement fermée ? Et ce, quelle que soit la prévention. On parle de plus en plus de lutte contre la drogue par exemple, mais personne ne peut entrer dans les écoles publiques pour aller faire de la prévention contre la drogue. On parle de lutte contre les violences, mais aucune ONG n'a le droit d'entrer dans les écoles. Ce n'est pas possible qu'une seule personne dans un ministère décide tout seul de qui a accès ou pas aux enfants. Cela doit être une décision collégiale et celle-ci doit être motivée par l'expertise de l'ONG, le programme qu'elle amène. Il faut qu'il y ait une espèce de comité interne au ministère qui évalue les demandes des ONG pour voir si c'est feasible ou pas car on réalise que si on compte sur le ministère, ce n'est pas fait.

Le suivi de janvier sera en présentiel ou en ligne ?

Ce sera en ligne. Notre rôle consiste aussi à mettre les ONG en contact avec les experts s'ils ont des questions ou d'autres choses à discuter. Il y a nos experts légaux et il y a aussi les experts du Centre for Human Rights qui sont accessibles. On reste à la disposition de ces ONG pour les accompagner jusqu'au bout parce que le but ce n'est pas juste de venir suivre une formation et de rentrer chez soi et de se tourner les pouces. C'est d'appliquer cette Child Safeguarding Policy et d'être consultés aussi s'il y a des cas qui se soulèvent. Pédostop est toujours là, peu importe quelle institution a besoin d'un conseil parce qu'il y a une situation qui est délicate. Les ONG ne savent pas par quel bout la prendre. Nos avocats sont à leur disposition.

Vous pouvez toujours parler à un avocat pour avoir un renseignement. Pour Pédostop c'est très important d'avoir ce colloque tous les ans parce qu'on se rend compte qu'au-delà de ces thématiques, il est bon d'apprendre un savoir. C'est une plateforme où les ONG peuvent rencontrer les institutions, où les connexions se font, où la social worker de telle ou telle association finira par prendre le numéro d'un fonctionnaire de la Child Development Unit ou de la Brigade de la protection de la famille et la prochaine fois qu'elle aura un problème, elle pourra appeler pour avoir un conseil. Et le fait de faire ce networking-là est hyper important. Et puis, cela permet aussi aux ONG de se rendre compte des difficultés que peuvent rencontrer parfois certaines institutions, de connaître leurs contraintes internes.

C'est facile de venir cracher sur les institutions et dire qu'elles ne peuvent pas faire ce travail, mais est-ce qu'on sait en interne comment cela se passe pour elles ? Est-ce qu'elles sont correctement formées ? Est-ce qu'elles ont les moyens humains et matériels pour accomplir leur mission ? C'est là que quand ces deux mondes se rencontrent, qu'ils commencent à dialoguer, que le monde associatif se rend compte que ce n'est pas si évident de l'autre côté de la barrière et que chacun doit faire son travail avec ses propres contraintes, ses propres difficultés et que sans consensus, on n'y arrivera pas. Donc au-delà de juste acquérir des connaissances, c'est aussi une plateforme d'échange très rare car il y a des workshops d'organisés une demi-journée, une journée, etc. mais pas sur une semaine avec différentes activités où l'on peut se rencontrer et échanger.