Nandish Canhea, 25 ans, est porté disparu depuis le mercredi 18 novembre. Il a été vu pour la dernière fois vers 17 heures, à Dr Manilall Road, Morcellement Saint-André.

De corpulence mince, mesurant environ 1,80 m et de teint brun, il portait un T-shirt jaune et un short gris au moment de sa disparition. Il souffre également de troubles psychiatriques.

Toute personne susceptible de l'avoir aperçu ou disposant d'informations pouvant aider à le retrouver est priée de contacter les numéros suivants : 57697545, 2611369 ou 57540466.

La disparition a été signalée au poste de police de Plaine-des-Papayes, joignable au 2666030.

Les proches lancent un appel à la solidarité et invitent le public à partager cet avis de recherche afin de faciliter les recherches et de retrouver Nandish Canhea au plus vite.