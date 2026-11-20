Luanda — Le ministre angolais des Relations extérieures, Téte António, a mis en avant, ce jeudi à Oslo (Norvège), les investissements réalisés par l'Angola dans le domaine des énergies renouvelables, notamment dans la production d'énergie hydroélectrique.

Intervenant lors d'un panel consacré à la sécurité énergétique, dans le cadre de la réunion des ministres des Affaires étrangères des pays nordiques et africains, Téte António a souligné que le renforcement des interconnexions électriques avec les pays voisins constituait un domaine à fort potentiel pour attirer des investissements.

Lors de la table ronde, qu'il a co-présidée avec le ministre norvégien des Affaires étrangères, Espen Barth Eide, Téte António a abordé les défis, les potentialités et les opportunités du secteur énergétique en Afrique, en se concentrant plus particulièrement sur le cas de l'Angola.

Devant des responsables gouvernementaux, des investisseurs et des représentants de grandes entreprises internationales, le ministre angolais a souligné que l'Angola réunissait des conditions favorables pour attirer des investissements dans ce secteur, et a plaidé pour la transformation du potentiel énergétique existant en résultats concrets.

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La première journée de cette réunion ministérielle a également été marquée par des débats sur l'avenir de la coopération entre l'Afrique et les pays nordiques, la mobilisation de financements, la création d'emplois, la transition verte, ainsi que le commerce et l'investissement.

La rencontre, qui s'achève ce vendredi, réunit plus de 20 ministres africains des Affaires étrangères, aux côtés de leurs homologues des cinq pays nordiques.

La réunion se tient sous le thème : « Dialogue dans une ère d'incertitude : Unis pour un avenir prospère ».