El-Oued — Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, a affirmé, jeudi soir dans la wilaya d'El-Oued, que l'université s'attèle à former un étudiant qualifié, capable de transformer les connaissances acquises en valeur ajoutée au profit de l'économie nationale.

Dans une allocution prononcée à l'Université "Chahid Hamma Lakhdar", dans le cadre d'une visite de travail dans la wilaya, le ministre a indiqué que "cette orientation, adoptée par le système universitaire, s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la stratégie du président de la République et de sa vision prospective de l'université, notamment à travers son ouverture sur son environnement économique, afin qu'elle puisse constituer l'un des leviers de l'économie nationale".

Et d'ajouter que "l'enseignant universitaire s'est pleinement engagé dans cette démarche, afin d'accompagner et d'encadrer l'étudiant dans la transformation des connaissances scientifiques en valeur économique, susceptible de contribuer à la dynamique de l'économie nationale et y jouer un rôle actif".

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M. Baddari a souligné, en outre, que les brevets d'invention, les startups créées ainsi que les projets innovants enregistrés au sein des universités, à travers les différentes structures du Centre des interfaces universitaires et entrepreneuriales, illustrent cette importante transformation du rôle des universités, fondée sur la conversion des connaissances en valeur ajoutée pour l'économie.

Au cours de cette visite, le ministre, accompagné du wali d'El-Oued, Larbi Bahloul, s'est rendu au Centre des interfaces universitaires et entrepreneuriales, qui regroupe notamment l'incubateur universitaire, le Centre d'appui à la technologie et à l'innovation, le Centre de développement de l'entrepreneuriat ainsi que le Centre de liaison entre l'université et les entreprises, où il a reçu une présentation sur les activités menées par les enseignants et les étudiants au sein de ces structures.

M. Baddari a également procédé à l'inauguration du nouveau siège de la faculté de médecine, où il s'est enquis des process pédagogiques adoptées au sein de cet important établissement universitaire.

Il a souligné, à cet égard, que son département accorde une importance particulière aux facultés de médecine des wilayas du Sud, afin de contribuer à l'amélioration de la qualité des prestations médicales offertes aux patients.

Au terme de sa visite, le ministre a honoré des enseignants ayant réalisé des travaux de recherche reconnus à l'échelle internationale, et supervisé la distribution de fauteuils roulants au profit de personnes à besoins spécifiques, ainsi que des tablettes d'écriture en braille destinées à des non-voyants.