Oran — Le secrétaire général du Mouvement Ennahda, Mohamed Dhouibi, a souligné jeudi à Oran, l'importance de renforcer la fiscalité locale pour permettre aux assemblées élues d'accomplir pleinement leurs missions en matière de développement.

Lors d'un meeting populaire animé à la salle "Cheikh Bouabdelli El Mehdi", dans la commune de Bethioua, dans le cadre de la campagne électorale pour les élections locales du 28 novembre, M. Dhouibi a évoqué l'importance de la fiscalité locale dans la mobilisation des ressources financières, permettant ainsi aux assemblées élues d'accomplir leurs missions, de prendre en charge les préoccupations des citoyens et de contribuer au développement local.

Il a estimé, dans ce sens, que "la disponibilité des ressources financières constitue une condition essentielle à l'accomplissement des missions des assemblées élues", soulignant que les assemblées populaires élues représentent "le service public le plus proche du citoyen", ce qui les place au coeur de la prise en charge de ses préoccupations.

A cette occasion, M. Dhouibi a appelé à renforcer la complémentarité entre les élus et l'administration afin de parvenir à "une amélioration du fonctionnement des collectivités locales".

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Enfin, le secrétaire général du Mouvement Ennahda a appelé les électeurs à participer massivement à ce rendez-vous électoral, en vue de mettre en place des assemblées "plus efficaces et plus dynamiques".