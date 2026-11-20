Oran — La ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Nacima Arhab, a présidé, jeudi soir à Oran, la cérémonie de clôture des Olympiades africaines des métiers 2026, organisées sous le haut patronage du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, avec la participation d'environ 600 candidats, représentant 18 pays africains dans 45 spécialités.

La cérémonie de clôture de cet événement s'est déroulée en présence du commissaire de l'Union africaine chargé de l'Education, des Sciences, de la Technologie et de l'Innovation, Gaspard Banyankimbona, du président de l'organisation mondiale des compétences "WorldSkills", Francis Hourant, ainsi que du ministre tunisien de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Riadh Chaoued.

Ont également pris part à cette cérémonie le ministre mauritanien de la Formation professionnelle, de l'Artisanat et des Métiers, Mohamed Ma El Aïnine Ould Eyih, le ministre de l'Education et de la Formation professionnelle de la République sahraouie, Abdelkader Taleb Omar, la ministre d'Etat rwandaise chargée de l'Education, Claudette Irere, le ministre zimbabwéen de l'Enseignement supérieur, de l'Innovation, des Sciences, de la Technologie et du Développement, Frederick Shava, le ministre somalien du Travail et des Affaires sociales, Salem Aliou Ibrow, ainsi que la secrétaire d'Etat tchadienne chargée de la Formation professionnelle, Khadidja Adouma Atemir.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, la ministre a affirmé que ce rendez-vous africain a démontré "que l'Algérie est capable, grâce à ses compétences et à sa jeunesse, d'organiser de grandes manifestations, à l'image de cet événement qui a révélé d'importantes potentialités".

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Elle a également souligné que les acteurs du secteur ont prouvé que "l'excellence et l'innovation constituent leur moteur".

La cérémonie de clôture a été marquée par la distinction des lauréats des compétitions des Olympiades des métiers, organisées au Centre des conventions Mohamed-Benahmed d'Oran durant quatre jours.

A cette occasion, les trois premiers lauréats de chacune des 45 spécialités professionnelles, réparties sur six domaines de métiers, ont été récompensés, portant ainsi le nombre total de lauréats à 135 candidats.

Dans des déclarations à l'APS, plusieurs lauréats ont exprimé leur joie à la suite de cette consécration, affirmant leur détermination à poursuivre leurs efforts et à développer leurs compétences afin de réaliser davantage de succès à l'avenir.

Dans ce contexte, Mohamed Islam Zerrouki, stagiaire au Centre de formation professionnelle Chadhli-Bendahmane de la wilaya de Saïda, s'est dit heureux d'avoir décroché la première place dans la spécialité de l'électricité automobile aux Olympiades africaines des métiers.

Il a appelé les jeunes à rejoindre les établissements de formation professionnelle et à oeuvrer au perfectionnement de leurs compétences, afin de donner le meilleur d'eux-mêmes et de contribuer au service de la nation.

De son côté, le candidat tunisien Oussama Al-Ouaini, stagiaire dans la spécialité de la boulangerie, a exprimé sa grande joie d'avoir remporté la première place dans une compétition ayant réuni 23 candidats. Il a estimé que cette consécration revêtait une saveur particulière, puisqu'elle a été obtenue en Algérie, "le pays des martyrs".

Quant à la stagiaire Magas Soundous, de la wilaya de Boumerdès, lauréate de la première place dans la spécialité de l'art floral, elle a fait part de sa satisfaction quant à cette distinction, d'autant plus qu'elle vient s'ajouter à ses précédentes consécrations aux niveaux de la wilaya et national.

Cette manifestation, qui s'est déroulée sur quatre jours, a attiré près de 40.000 visiteurs et enregistré la participation d'environ 600 stagiaires et professionnels représentant 18 pays africains.

Plus de 400 bénévoles ont également été mobilisés pour assurer le succès de ce rendez-vous professionnel continental.