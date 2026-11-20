Tebessa — Les éléments de la brigade de répression de la criminalité relevant du service de wilaya de la police judiciaire de la sûreté de wilaya de Tébessa sont parvenus à démanteler un réseau criminel organisé actif dans la contrebande de moteurs automobiles à travers la bande frontalière et à saisir 63 moteurs, a-t-on appris jeudi auprès de ce même corps constitué.

Les faits de cette affaire, qui a également permis l'interpellation de quatre suspects, remontent à la réception, par les éléments de la police, d'informations faisant état du passage d'un certain nombre de moteurs automobiles usagés, a précisé la même source.

Après l'intensification des investigations par les éléments de la police, l'identité des suspects et leur lieu de présence ont été déterminés, permettant la mise en place d'un plan sécuritaire minutieux qui a abouti à leur arrestation ainsi qu'à la saisie des 63 moteurs, en plus de deux (2) véhicules utilisés dans l'opération de contrebande, selon la même source sécuritaire.

Après l'accomplissement des procédures légales requises, les quatre suspects ont été présentés devant le parquet territorialement compétent, a-t-on indiqué.