Souk ahras — Le président du parti du Front de l'Algérie nouvelle (FAN), Djamel Benabdeslam, a estimé, jeudi à Souk Ahras, que la concrétisation du développement local exigeaient une diversification des sources de financement et une exploitation optimisée des ressources disponibles de sorte à assurer la prise en charge des préoccupations des citoyens.

Lors d'un meeting populaire qu'il a animé à la salle conférences "Kateb Yacine" dans la commune de Sedrata, dans le cadre de la campagne électorale des locales du 28 novembre, M. Benabdeslam a souligné que sa formation politique plaide pour "des programmes de développement adaptés aux spécificités et potentialités de chaque commune", relevant que "le développement local nécessite des sources de financement diversifiées avec une bonne exploitation des ressources disponibles, à même de garantir la prise en charge des préoccupations des citoyens et améliorer leur cadre de vie".

Dans le même contexte, le président du FAN a rappelé l'importance des assemblées locales élues en tant que "pilier essentiel du processus de développement local et de construction de la société" et au regard de leur "rôle central dans la gestion des affaires locales et la prise en charge des préoccupations des citoyens".

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Il a réitéré à l'occasion l'appel aux citoyens pour participer massivement au prochain scrutin et "choisir les plus méritants et les plus aptes à s'impliquer effectivement dans le processus de développement".