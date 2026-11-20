Alger — La compétence et les qualités managériales en tant qu'éléments centraux pour une gestion optimale des affaires locales ont été le leitmotiv des discours politiques prononcés jeudi, au quinzième jour de la campagne pour l'élection des membres des Assemblées populaires communales (APC) et de wilaya (APW), prévue le 28 novembre courant.

Au cours d'un meeting populaire à Souk Ahras, la présidente du parti Tajamoue Amel El Djazaïr (TAJ), Fatima Zohra Zerouati, a estimé nécessaire de confier la responsabilité de la gestion des assemblées locales "à des élus jouissant de la compétence et de la capacité à prendre en charge les préoccupations des citoyens sur le terrain et à assurer un suivi continu des différents dossiers de développement".

Mme Zerouati a également mis l'accent sur le rôle des jeunes élus dans la concrétisation du développement local durable à travers la valorisation de leurs capacités.

Animant un rassemblement à M'sila, le président du Front El-Moustakbal, Fateh Boutbig, a indiqué que les prochaines locales "constituent une opportunité pour choisir des compétences porteuses d'idées et de projets réels pour la gestion des assemblées élues".

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M. Boutbig a précisé que "la bonne gestion des assemblées élues ne repose pas sur les seules prérogatives administratives et budgétaires, mais requiert aussi des expériences, des idées et des initiatives susceptibles de transformer les énergies locales en force de proposition".

De son côté, le président du Parti de la liberté et de la justice (PLJ), Djamel Benziadi, a souligné, à Sétif, que le choix de candidats "compétents et dévoués" garantit des assemblées élues efficaces, à même de servir le

citoyen et d'impulser le développement local.

M. Benziadi a indiqué que sa formation politique a arrêté les listes de ses candidats sur la base d'un "ensemble de critères dont la compétence et la capacité à assumer des responsabilités en plaçant l'intérêt général au-dessus de toute considération personnelle".

Dans la capitale, le président du parti Sawt Echaâb, Lamine Osmani, a rappelé l'importance de la modernisation de la gestion des villes et de la mise en valeur des potentialités dans le domaine du tourisme, notamment.

Au cours d'une rencontre de proximité avec les citoyens, M. Osmani a indiqué que les candidats de son parti, s'ils venaient à être élus, impliqueraient les représentants de la société civile dans la gestion des assemblées locales.

Le membre du bureau national du parti El Karama, Lamine Belami, a appelé, au cours d'un rassemblement à Jijel, les candidats du parti à "se rapprocher davantage des citoyens et à connaitre leurs préoccupations, sans faire de promesses irréalisables sur le terrain pour ne pas perdre la confiance du citoyen".

Mandaté par le président du parti, Mohamed Daoui, M. Belami a considéré que "la concrétisation d'un développement local efficace exige l'élargissement des prérogatives des élus locaux pour leur permettre de prendre en charge les préoccupations des citoyens et répondre à leurs aspirations".

A Djelfa, le secrétaire général du Rassemblement national démocratique (RND), Monder Bouden, a appelé les électeurs à choisir les candidats de son parti, précisant que le RND organisera des formations afin d'améliorer les performances de ses représentants au sein des assemblées élus.

M. Bouden a précisé que ces formations avaient pour vocation d'être de véritables outils susceptibles de renforcer le développement local et de prendre en charge les préoccupations des citoyens.

Dans un discours prononcé à M'sila, le secrétaire général du Front de libération nationale (FLN), Abdelkrim Benmbarek a signalé que "le défi d'aujourd'hui repose sur le choix d'assemblées élues capables d'investir dans les moyens et les ressources existant et d'assumer pleinement leur rôle réel d'écoute des préoccupations des citoyens".

M. Benmbarek a expliqué que la participation aux élections locales était une "responsabilité collective et une opportunité renouvelée pour la contribution à la définition des orientations du développement local et à la poursuite du processus de construction".

Pour sa part, le président du Mouvement de la société pour la paix (MSP), Abdelali Hassani Cherif, a invité, depuis Mostaganem, les candidats du MSP à intensifier leur travail de proximité et à renforcer le contact direct avec les citoyens, notamment durant les derniers jours de la campagne électorale, les appelant à être, en cas de victoire, "un modèle dans la gestion responsable".

M. Hassani Cherif a noté, en outre, que le programme du parti "incarne une vision claire s'étalant sur cinq années de travail concret sur le terrain, en vue de servir le citoyen".

Depuis la wilaya de Relizane, le président du Mouvement El-Bina El-Watani, Abdelkader Bengrina, a exhorté les candidats et les futurs élus des APC et des APW à faire preuve de transparence et d'intégrité dans la gestion des affaires publiques.

M. Bengrina a assuré, part ailleurs, que sa formation politique "s'engageait à réformer les méthodes de gestion au sein des assemblées élues et à faire évoluer les mentalités, afin d'améliorer leurs performances et de mieux répondre aux préoccupations des citoyens".

Le président du parti El Fadjr El Djadid, Tahar Benbaïbeche, a souligné, lors d'une rencontre dans la wilaya de Sétif, que le renforcement des prérogatives des assemblées populaires communales et de wilaya ainsi que la mise à leur disposition des moyens nécessaires pour exercer leurs fonctions sont des "leviers essentiels du développement local".

M. Benbaïbeche a appelé, en outre, les candidats de son parti à "privilégier l'intérêt général et à faire preuve de responsabilité dans l'exercice de leurs fonctions électorales".

A Tizi-Ouzou, où il animait un rassemblement populaire, le Premier secrétaire national du Front des Forces socialistes (FFS), Youcef Aouchiche, a plaidé pour "le renforcement de la démocratie participative" de manière à "permettre une meilleure prise en charge des attentes des citoyens au sein des futures Assemblées locales".

M. Aouchiche a rappelé que le programme du FFS "préconise la prise en charge des préoccupations des citoyens, notamment en les associant à la définition des priorités en matière de projets et de développement local".

A Souk Ahras, le président du Front de l'Algérie Nouvelle, Djamel Benabdeslam, a affirmé que la réussite du développement local impliquait une diversification des sources de financement et une bonne gestion des moyens disponibles.

M. Benabdeslam a rappelé, par ailleurs, l'importance des assemblées élues qui représentent, a-t-il dit, "un pilier dans le parcours du développement local et dans l'édification de la société".

A Tiaret, le secrétaire général de l'Alliance nationale républicaine, Hamza Latrèche, a appelé les jeunes à participer massivement aux prochaines élections précisant que l'acte de vote représentait le meilleur moyen de "choisir leurs représentants et d'exprimer leurs aspirations".

M. Latrèche a tenu à préciser que la plupart des candidats de son parti étaient des jeunes, le parti ayant souhaité leur donner une chance de participer à la gestion des assemblées locales.